Die GROOVE DJ-Charts mit Hilit Kolet, Invexis, Ken Ishii, Risa Taniguchi, STEYA und The Illustrious Blacks

Hilit Kolet
EPs
Hilit Kolet x The Illustrious Blacks – Transatlantic Kiki [Rekids]
VA – [QR]D.199.SMERC.25 [COD3 QR]
Santos – Impulsive EP [Let Me Understand Records]
Ploy – The Flirt EP [Faith Beat]
Arsene – The Jack Shit EP [Star Creature Us]
Apa Nugs x The Trip – Keep Rocking [Tessellate]
Las Americas – Do It [Definitive Recordings]
Jasper James – House It Up EP [Chiwax]
Satoshi Tomiie x Dopeus – Gaien 2am [Phonogramme France]
Demuir – New Spirit [Heist Recordings]
Alben/Compilations
VA – Paraiso: The True Spirit Of Ibiza [Rebirth]
VA – Desire: The Carl Craig Story (Soundtrack) [Planet E]
Ackermann – The Feeling That Brought Me Here [Safe Space]
Invexis
EPs
Iglo – Find Yourself [Figure]
Uncertain – Ghetto [Beard Man]
KiNK & Raredub – Time To Change [Mutual Rytm Spectra]
Human Safari – Mouse On Keys [Mutual Rytm]
Invexis – Morphium [Scrap & Delete]
DJ Dextro – Purpurinas [Nechto]
DJ Plant Texture – Mondo Nuovo [Mutual Rytm]
Dream B – Superpitcher [Cocoon Recordings]
Indigo – Disguised (Hertz Collision Remix) [Inherit]
Leod – Untitled 09 [Full Pelt]
Alben/Compilations
Human Safari – Culture Shock [Mutual Rytm]
VA – 30YRS Fuse Compilation [Fuse Imprint]
Ken Ishii
EPs
DJ Rush – Get On Up (Thomas Schumacher Remix) [Electric Ballroom]
Eric Sneo – Bring The Groove Back [Xerie]
D.J. Grant – Train Tracks 1 [UKR Special Series]
Nicolas Bougaïeff – Summer Beach Bar Where Jodie Foster Goes in the Movie Contact [Novamute]
John Selway Presents Semblance Factor – Autofreak (Oscar Ciudad Remix) [Tronic]
Hertz – 1979 [Sway]
Kulage – Sahel [Unity]
Floorplan – Eternal Life [M-Plant]
Thomas Barnett – From A Distant Dub [Visillusion]
Ken Ishii – Autopilot [RSPX]
Alben/Compilations
Carl Craig – Desire: The Carl Craig Story [Planet E Communications]
BEAT – Neon Heat Disease [Inside Out]
V.A. – Cocoon Compilation V [Cocoon]
Risa Taniguchi
EPs
MarekSPolzki – YXVision [Gynoid AudioJacopo Susini]
Marco Faraone, Dubfire, Flug, H.A.N – ARTCORE DUO VI [ARTCORE RECORDS]
Jacopo Susini – Time Zero [JAM]
Wesley Martins, BROUWER – Synth Dimension Drive [Abstrato Records]
Coyu – Club Tools 2 EP [Suara]
Yigitoglu, Murat Ulusoy, Finback – Mental Breakdown [Tronic]
FJAAK – FJAAK 012 [FJAAK]
Callum Magnum – Pleasure Dome [Bpitch Control]
Skorri – randyrtsport [Trip Recordings]
Mark Broom – Rave Juice EP [Beard Man]
Alben/Compilations
VA – P*nk [Maison Close Records]
VA – Delirium, Vol. III [TRSN]
VA – SOMA NEU Vol. 4 [Soma Records]
STEYA
EPs
Ribé & Roll Dann – Klockworks 40 [Klockworks]
Scheermann – Viciosa [Mutual Rytm]
Introversion – Shake Yourself [Suara]
Tarkno & Remco Beekwilder – Sketches Part 1 [Emerald]
THISISTHX – Nothing Is Something [Planet Rhythm]
Augusto Taito – Deep Blue [Dynamic Reflection]
West Code – Docta Junks [Boisha]
Regent – Cratea [MALÖR]
Volpe – Sense Of Identity [Mitsubasa]
VIL & Cravo – Self Reflektion 20 [Self Reflektion]
Alben/Compilations
VA – Klubnacht 01 [Ostgut Ton]
VA – Groovestone Chronicles II [Mammboh Rhythms]
The Illustrious Blacks
EPs
The Illustrious Blacks – Velocity EP [Soul Clap Records]
Floorplan – Eternal Life EP [M-Plant]
Lenny Kravitz – Let it Ride [Roxie Records / BMG]
Tal Fussman – No Disco [SEVEN]
Pinto – Melbourne EP [Pets Recordings]
Louie ‚Balo‘ Guzman & Bill Coleman – The Two Fisted Love EP [King Street Sounds]
Seven Davis Jr. – Is This the Apocalypse [Secret Angels]
São Paulo EP – Shermanology [D’EAUPE]
Seven Davis Jr. & The Illustrious Blacks [Soul Clap Records]
Alben/Compilations
KAYTRANADA – AIN’T NO DAMN WAY! [Kaytranada/RCA Records]
FKA Twigs – EUSEXUA [Young Recordings/Atlantic Records]
Tyler the Creator – Don’t Tap The Glass [Columbia Records]