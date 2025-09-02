Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
ChartsDJ-Charts

Die GROOVE DJ-Charts mit Amanda Mussi, Disguised, Gregor Tresher, Oskar Knickelbein, Projekt Gestalten und Sparkling Water Dreams

Katharina Pittack

Groove DJ-Charts Neu 2023

Amanda Mussi

Amanda Mussi (Foto: Albina Maks)

EPs

9 8 r p m – MOP [SNNK Records]
Npoint_O – It Be Like That [Shojiki Records]
DJ MARIA. & Audrey Danza – Inner Call EP [Proxima]
FORMS – Emphaze [SENSOR Music]
GiGi FM – Virgo Space Acid [Sea~rène]
TEFI – Meal & Meow [Girls Dinner]
Blue Hour – Duality [Arsenik Records]
Gannein & Ket Robinson – Paracusia EP [Mind Trip]
KaioBarssalos – Cryptic Rhythm EP [Planet Rhythm]

Alben/Compilations

Victoria Mussi – Breakfast [Recorder Records]
VA – GTG COMP 001 [Grab The Groove]
VA – We Are Secta, Vol. 1 [Secta]

Disguised

Disguised (Foto: Laurent Noichl)

EPs

Sept – Leave Your Body [Opus]
Altinbas – Eclipse EP [Observer Station]
Fugal – Parallels [secondnature]
Sciahri – Pareidolia III [Sublunar]
PYLOT – Tar 33 [Tar Hallow]
AgainstMe – Blinded by Success [N R B K]
Burden – Atlantis [KSR]
Glaskin – Valve [Yael Trip]
Konstantin Scharf – Opal [trau-ma]
Setaoc Mass – Where the Rainbow Begins [SK_Eeeven]

Alben/Compilations

Sandwell District – End Beginnings [Sandwell District]
Barker & Baumecker – Turns [Ostgut Ton]
VA – No Boundaries: Six [Illegal Alien Records]

Gregor Tresher

Gregor Tresher (Foto: Bernd Bodtländer)

EPs

Deetron – Acid Scape [Rejected]
Ø [Phase] – Base-Chain [Modwerks]
Gregor Tresher & Petar Dundov – Dimensional Fold [GTO]
Electric Rescue – The 100th Galaxy (Giselh Tools Remix) [Skryptöm]
Sniper Mode feat. Exzakt – Echoes From A Wasted Land [Turbo]
Loco Dice – Seeing Through Shadows (Gregor Tresher Remix)
The Advent & Zein Ferreira – Syncopated [Cultivated Electronics]
Josh Wink – Realize Remix [Ovum]
John Tejada – Until The End Of The World [Palette]
Ray Kajioka & Heiko Laux – Wrecking [Kanzleramt]

Alben/Compilations

Sniper Mode – Riot Gear [Turbo]
Ø [Phase] – White Pills [Modwerks]
Heiko Laux – Careful Not Trending [Kanzleramt]

Oskar Knickelbein

Oskar Knickelbein (Foto: Lars Fahrenbach)

EPs

Cari Lekebusch – First Occasion [HPX160]
Gustavo Bassani – EXPRESSION [ANIMA]
Bob Semp – Blanket [Self-released]
Obscur – Moving Pressure 04 [Moving Pressure]
Marcelo Antonio – Faceless [Out Of Sight]
Yrsen – Black Dahlia [LUNARECORDS]
Wa Wu We – What’s Left? [Aniara Recordings]
Marcal – Nature Of The Future [Spazio Disponibile]
Dettmann | Klock – Phantom Studies [Ostgut Ton]
Greyn – Eastern Portraits [Subsist & Faith Disciplines]

Alben/Compilations

ANIMA Records – ORBIT [ANIMA Records]
VA – Chapitre 06 [Autonome Records]
VA – HYS.K007 [HAYES]

Projekt Gestalten

Projekt Gestalten (Foto: UM2 Estudios Criativos)

EPs

Niclas Erlandsson – Pang i Bygget (D.A.V.E. The Drummer Remix) [ANTIMODUS]
Pascal Heizel – SLT (Projekt Gestalten Remix) [Arkhan Audio]
François X – Bone And Signal [XX LAB]
The Advent – Circulate (Paraiso)
Takt – Imbalance (M3STR Remix) [PRTL WRX]
JANEIN – Quasar (Phil Berg Remix) [Adroit]
Cri Du Coeur – Concentrate (Habgud Remix) [Arkhan Audio]
Mark Porter – Mojave [Planet Rhythm]
The DirtBirdz Bass BangEr (Brotherhood of the Wolf Remix) [Distrackt]
ORed_CGlne – Contrast Test [TUTU]

Alben/Compilations

Death In Vegas – Death Mask [Drone Records]
Al Wootton – Rhythm Archives [TRULE Records]
SBWT – More Water [Temple of Sound]

Sparkling Water Dreams

Sparkling Water Dreams (Foto: Presse)

EPs

Cromby & NiKi K – I’m Coming Back [Life And Death]
Spencer Parker – The No Gimmicks EP [Real Name No Gimmicks]
Unknown Artist – Beg Edits Volume 2 [Beg 4 Forgiveness]
Cinthie – Look Mom! No Piano EP [803 Crystal Grooves]
DJ Steaw – Get Back To The Funk EP [Kaoz Theory]
Tal Fussman – Definition [Rekids]
Paranoid London – Talk Dirty [Nu Groove]
Ploy – The Flirt EP [Faith Beat]
Mood II Swing – Mood II Swing [Power Music]
Fresh & Low – The Little i EP [Rawax]

Alben/Compilations

Christian AB – The Nu Life LP [Faith Beat]
Marcel Dettmann – Running Back Mastermix [Running Back]
VA – Needs (Not Wants) – Retrospective Part 2 [Rush Hour]

In diesem Text

Weiterlesen

Die GROOVE DJ-Charts mit Andy Martin, Elle Dee, Janis Zielinski, JKS, Justin Jay, Mac Declos

Die nächste Runde der GROOVE DJ-Charts im Sommer – mit Andy Martin, Elle Dee, Janis Zielinski, JKS, Justin Jay und Mac Declos.
Katharina Pittack -

Features

Holly Dicker über ihr Hardcore-Buch: „Das ultimative Rüstzeug in einer Welt der ständigen Krisen”

Feature
Das Buch „Dance or Die” widmet sich dem Hardcore-Genre. Wir haben mit Autorin Holly Dicker über ihren Weg in die Szene gesprochen.

Die dritte Distillery in Leipzig: „Das Gefühl, wenn Du aus dem Club stolperst und dich verändert fühlst”

Feature
Die Distillery eröffnet am Wochenende auf dem alten Leipziger Messegelände neu – wir waren vor Ort und haben uns den Club zeigen lassen.

Jens Schwan zum zehnten Geburtstag des Zug der Liebe: „Eine Demo nicht gegen, sondern für etwas”

Feature
Wie stemmt man eine Demo mit zigtausend Besucher:innen, die zugleich ein Rave ist? In unserem Interview zum Zug der Liebe erfahrt ihr es.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Alte Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv