Unchained: Münchner Festival geht in die vierte Runde

Vom 9. bis 10. August 2025 findet das UNCHAINED Festival im BLITZ Music Club und dem angrenzenden Posthof in München statt, sowohl indoor als auch open air, Tag und Nacht. Der Startschuss fällt am Samstag bereits um 16 Uhr. Gefeiert wird diesmal ganze 36 Stunden am Stück – so lange wie noch nie.

„Was einst als Festival der Begegnung für die unterschiedlichen Generationen von Szenen aus München, Berlin und Wien begann, ist längst über sich hinausgewachsen”, schreiben die Macher:innen des Festivals. „Nämlich zu einem leidenschaftlichen Fest der elektronischen Musik, das sich bewusst gegen Social-Media-Hypes stellt und stattdessen auf Offenheit, Diversität und Gemeinschaft setzt.”

Die vierte Ausgabe des UNCHAINED vereint ein breites Line-up aus aufstrebenden Talenten und internationalen Größen, die zum Teil im Clubkontext aktiv sind, zum Teil eher experimentelle Ansätze verfolgen. Den Auftakt machen Konzerte im Posthof von Live-Acts wie James Holden & Wacław Zimpel, Rosa Anschütz‘ neues Projekt Spoil sowie Simon Popp.

Zum weiteren Line-up zählen Acts wie BASHKKA, Chez Damier, DJ Koolt, Polygonia und Talismann. Das Festival breitet sich auf sämtliche Räume des BLITZ aus: die BLITZ- und PLUS-Floors, beide bekannt für ihre exzellente Klangqualität; den berüchtigten Kitchen Floor im BLITZ Bar & Bistro und natürlich den großen Open-Air-Floor im Posthof, wo tagsüber unter freiem Himmel getanzt wird.

Nach vier Ausgaben verabschiedet sich das UNCHAINED von seinem angestammten Ort im BLITZ und bricht im kommenden Jahr zu neuen Ufern auf. Ein würdiges Finale für ein Festival, das von Anfang an die Community ins Zentrum gestellt hat und für musikalische Tiefe, Offenheit und gelebte Vielfalt steht.

UNCHAINED

09. und 10. August 2025

BLITZ Music Club und Posthof

München

Tickets: ab 20€