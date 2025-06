MAGMA & LAVA: MELT-Festival-Team präsentiert neue Eventformate

Die Macher des MELTs mischen mit den neuen Formaten MAGMA & LAVA den Berliner Sommer auf. Am Samstag, den 30. August, und Sonntag, den 31. August 2025, wird auf dem Open-Air-Gelände des RSO.Berlin der Geist des legendären MELT gleich zweimal wiedererweckt und zugleich ein neues Kapitel aufgeschlagen.

MAGMA bietet eine explosive Mischung aus UK-Garage, House, Breakbeat, Future Bass, Trip Hop, Baile Funk, Dancehall und experimentellen Clubsounds. Und richtet sich an Liebhaber:innen anspruchsvoller Clubmusik. Von 14 bis 22 Uhr kann am Samstag auf zwei Floors zu DJs wie Ben UFO, VEGYN, Crystallmess, Anz, Nooriya, Alias Error und niemand geringerem als Mura Masa, der für seinen genre-sprengenden Sound bekannt ist, getanzt werden.

Ascendant Vierge (Foto: Sergio de Rezende)

Am Sonntag geht es bereits von 10 bis ebenfalls 22 Uhr mit LAVA und einem sorgfältig kuratierten Line-up aus Hyperpop, Trance, Hard-Groove und Avant-Pop weiter. Unter anderem dabei sind das französische Duo Ascendant Vierge, das mit dramatischem Eurodance, Opern-Vocals und apokalyptischem Pathos neue Maßstäbe für Clubmusik setzt, sowie Horsegiirl, deren energiegeladene, ironisch aufgeladene Sets zwischen Hard Techno und Camp-Pop pendeln. Außerdem Teil des Line-ups sind Acts wie camoufly, Charlotte Plank, Lolahol, DJG2G und PeterParker69. LAVA ist eine Plattform für Soundästhet:innen, Raver:innen und digitale Tastemaker:innen.

Das MELT prägte von 1997 bis 2024 die europäische Festivallandschaft mit einem einzigartigen Stilmix zwischen elektronischer Musik und diversen undergroundigen Spielarten der Popmusik. Die beiden neuen Events bilden als kleinere Veranstaltungen einen Übergang zu einem neuen Format eigener Identität und verkörpern dennoch dieselbe Haltung. Ziel sind eine sorgfältig kuratierte Festivalkultur, internationale Acts, ein diverses Publikum und ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Dabei verstehen sich MAGMA & LAVA nicht als klassische Clubnächte; die MELT-Veranstalter:innen wollen das Festival-Feeling weiterleben lassen. Mit acht bis zwölf Stunden Musik, Food-Ständen und gemütlichen Chill-Out-Bereichen verwandeln sie den Open-Air-Bereich des RSO in eine Oase, in der Musik nicht nur gehört, sondern erlebt wird.

2025 bleiben beide Events bewusst intim, mit fairen Ticketpreisen ab bereits 21 Euro, die der Community die Chance geben, von Anfang an dabei zu sein. Doch für das nächste Jahr denkt das Team bereits größer – wo dann gefeiert wird, will man aber noch nicht verraten.

Groove präsentiert: MAGMA

30 August 2025

RSO.Berlin

Tickets: ab 21€

Groove präsentiert: LAVA

31 August 2025

RSO.Berlin

Tickets: ab 21€