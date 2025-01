Die GROOVE DJ-Charts mit Answer Code Request, Chontane, DJ Ritalino, EMI.SNC, Lady Maru, Miszo, Moses Joses und VIL

Answer Code Request

Tracks/EPs



Anja Schneider – All I See (Ackermann Remix) [Beard Man]

Uncertain – Extreme [Beard Man]

Kink Raredub – Time To Change (Marcel Dettmann Reconstruction) [Mutual Rytm]

NAP92 – Laurent [NAP004]

Morphene & Narciss – Fleeing Into You [Running Back]

Antipolar – Pineapple Machine [Step]

Elad Magdasi – Green Box A2 [Front Left]

Dario Zenker – Wuando [Ilian Tape]

Kyle Starkey – Burning Up [Correspondent]

Anchoret – Next2nil (Deetron Remix) [Solar Phenomena Music]

Alben/Compilations



Christian AB – The New Life LP [Faith Beat]

DEFTR – Run Away [NPM]

Vril – Saturn Is A Supercomputer [Omnidisc]

Chontane

Tracks/EPs



Fergus Sweetland – Big House Resonance EP [NRBK]

Adlas – Nothing Else To Go By [HAYES]

Glaskin – Inertia Of Motion [Mutual Rytm]

Altinbas – Voyage EP [Token]

Quelza – La Danse De l’Albatros [HAYES]

Blawan – BouQ [Ternesc]

MPU101 – MPU105 [Ilian Tape]

Stojche – Stomping Ground [Mutual Rytm]

Ø Phase – Guesswork [Modwerks]

Chontane – Set A Dot [TANE]

Alben/Compilations



Ben Klock & Fadi Mohem – Layer One [Layer]

Alarico – Sonora [Primal Instinct]

Dim Fumes – Limit Clouds [Kommerz Records]

DJ Ritalino

Tracks/EPs



Polygonia – Synaptic Paths [Self Released]

Disto – Taiga Heart [Self Released]

Afgang – Nattens Nåde [Self Released]

Taaris – Forgotten Tribe [TNR Media]

Deco5000 – Luca [Loveisthetruth]

Szoliver – Oort [Self Released]

Lioa – Teeth [Self Released]

Joy Orbison – Flight FM [XL Recordings]

Demian – Plötzlich Fremd [Self-released]

Antenne Reudnitz – Reudnitz [Self Released]

Alben/Compilations



VA – Shiny.Non.Definable.Rarities.02 [Flux Collective]

EMI.SNC

Tracks/EPs



UNKNOWN – UNTITLED [MOXY EDITS 10]

DJ MELL G – Hey Mr. DJ (Juicy Gang Records)

Interplanetary Criminal – Manchester (ATW Records)

Mance – Checkpoint (INSTINCT)

The Trip – Uncovered EP (The Trip)

Audio Bullys – Turned Away (Grant Nelson Vocal Mix) (Mawlaw 388 Ltd.)

Sebastien Bouchet – Changing Lanes (Jens Bond Remix) (Hypercolour Records)

Erotica – Orgasm (Crobar Mix) (Whirling Records)

Viikatory – Universe (Mechatronica)

Ruze – Freakin (Self-released)



Alben/Compilations



VA – SNCS02: Ravers United Against Fascism (SNC Recs)

Pöbel MC – Dr. Pöbel (Audiolith Records)

Lady Maru

Tracks/EPs



Ingrid – Bermuda [O Records]

Kvlt – Acid Demon [Scuderia]

Ercan Ates – Big Dreams [INeed]

Ayako Mori – Bodhisattva (Sonico Remix) [Physical Techno Recordings]

Tellurian – Rendez Vous [Mokum Records]

HB7 – Projekted [Ghettomaniatek]

Sin Project – Chaos and Karnage [Go Hard or Go Hardcore Vol. 1, Elements]

Auriga – Rave In Parvati [No Mercy]

Gabriel Padrevita – Aerea 91 [Mad Horse]

MSL Techno & Lady Maru – Fight For The Beat [Carbone Records]

Alben/Compilations



VA – Il Male [Scuderia Records]

VA – We Are Aot Alone pt. 7 [bpitch Control]

VA – Hardkick Weapons [Sachsentrance]

Miszo

Miszo

Tracks/EPs



DJ Central – Livet [Help Recordings]

ddwy – Spinning Stones [Public Possession]

RAMZi – Feu Follets [FATi Records]

OP Boombox – Initial Artifacts [Serenity Now]

Space Ghost – Dream Tool [Peace World Records]

DJ Popup – Efune [NES]

Tom Carruthers – Last Night [M.A.D. Records]

Ears – Neue Grafik [Rhythm Section]

Luca Lozano & Mr Ho – Free Tekno [Klasse Wrecks]

Jaisiel – Paradise Lost [Ears On Earth]

Alben/Compilations



VA – 10 [Music From Memory]

Yanling – Cymatic [Aurora Edition]

D’Aro Mambu – City Boy [Maryhill Records]

Moses Joses

Tracks/EPs



Ed Rain – z ‚AX [Malka Tuti]

Nicola Cruz – Intratelar [Nous’klaer Audio]

Volodymyr Gnatenko – Noobkai [Ritmotherapy]

Tolouse Low Trax – Traction Avant [TAL]

Coil – The Snow (Driftmix) [Transmigration]

Thee Church Ov Acid House – Waves Ov Power [Pudel Produkte]

V/Z – An IKEA Moment [Offen]

Poperttelli – BB1949 [Macadam Mambo]

The Black Dog – Closed Eyes [Dust Science Recordings – DUSTCD124]

Nathan Kofi – Efua [De Lichting]

Alben/Compilations



André 3000 – New Blue Sun [Epic Records]

VA – Virtual Dreams II: Ambient Explorations In The House & Techno Age, Japan 1993-1999 [Music From Memory]

Ed Rain – Met him on a Wednesday [Malka Tuti]

VIL

Tracks/EPs



Jay Yorkv – Encrypt [Conundrum Records]

Markus Suckut – Skeleton Dance [SKCT]

Fresko – Spit Soul [BCCO]

Fergus Sweetland – Big House Resonance [NRBK]

Christian AB – Nu Life [Faith Beat]

Biemsix – Chemistry (Ryan Elliot Remix) [Symbolism]

Temudo – The Ecosystem Track [Hayes]

Earwax – Reverb Me (Tribe Mix) [Dolly]

William Arist – La Selva [Perseverancia Records]

Talismann – Lolabo [Talismann]

Alben/Compilations



Ghost Dubs – Damage [Pressurev]

Chlär – The Architects of Shadows [Primal Instinct]

Skee Mask – Resort [Ilian Tape]