Doc Shebeleza: Kwaito-Legende verstorben

Kwaito-Legende Victor Bogopane alias Doc Shebeleza ist am 9. Januar im Alter von 51 Jahren in Johannesburg verstorben. Nach einer Operation im Dezember hatte er sich zunächst erholt und war am 6. Januar aus dem Krankenhaus entlassen worden. Im Februar sollte eine zweite Operation folgene. Doc Shebelezan gehört zur Kwaito-Generation der Neunziger und frühen Zweitausender, bekannt wurde er mit Hits wie „Ingagara”, „S’kumfete”, „ Ebumnandini”, und „Ghets Ghetsa”. Bekannte US-Produzenten wie Timberland und Charlie Heat sampelten seine Musik.

Bogopane wurde 1973 im Township Soweto in Johannesburg geboren. In den Neunzigern und Zweitausendern wurde er durch erwähnte Hits zu einem der populärsten Künstler der südafrikanischen Musiklandschaft. Es heißt, dass schon seine Familie darauf Wert legte, dass er sich mit den unterschiedlichsten Musikstilen auseinandersetzte: Mit Kwaito, südafrikanischer Popmusik und traditioneller afrikanischer Musik. Als jungen Musiker inspirierten ihn vor allem Kwaito-Pionier:innen wie Brenda Fassie und Mandoza.

Mit seinem ersten Album Shebeleza von 1995 legte er den Grundstein seiner Karriere. 1996 veröffentlichte er sein zweites Album S´Kumfete, 1997 ein weiteres mit dem Namen Tiger. Den Höhepunkt seiner musikalischen Laufbahn erreichte Bogopane 2001. In diesem Jahr erschienen gleich zwei seiner Alben. Nach Yashaya (2002), Ingwazi (2004) und Amantombaza (2005) war Charme Bay im Jahr 2009 sein letztes Album.

Nachdem er die Musik aufgegeben hatte, engagierte er sich später in einer Organisation, die Häuser in einer der ärmsten Gegenden Südafrikas baut. Zu Legendenstatus kam der Künstler 2014 durch den Rapper Cassper Nyovest. Er huldigte Doc Shebeleza mit dem gleichnamigen Song. Zudem wurde der neunfache Vater 2018 mit dem Lifetime Award ausgezeichnet. „Es ist sehr lohnend und erfrischend für die Leute, zu sehen, dass Musiker nicht nur Lieder über Frauen, Autos und Geld singen”, äußerte er sich 2016 gegenüber der Sowetan Live zur aktuellen Popmusik des Landes.

Auch der Generalsekretär des ANC, Fikile Mbalula, sprach sein Beileid aus. „Im Namen des ANC möchte ich der Familie, den Freunden und den Fans von Victor Bogopane mein tiefstes Beileid aussprechen”, schreibt Mbalua auf X. „Sein Tod im Alter von 51 Jahren ist ein tiefer Verlust für die südafrikanische Musikindustrie und das ganze Land. Seine Beiträge haben die kulturelle Landschaft Südafrikas maßgeblich geprägt und den Soundtrack für das Leben vieler Menschen während einer transformativen Ära in der Geschichte unseres Landes geliefert.”

„Im Jahr 2014 habe ich Ghets Ghetsa für meinen Song Steve Kekana gesampelt. Er hat das Sample für mich freigegeben, ohne einen Anteil zu nehmen oder mir etwas zu berechnen. So etwas gibt es in der Musikindustrie sonst nicht! Mein Beileid an seine Familie”, schreibt Rapper und Podcast-Moderator L-Tido auf X.

Auch die South African Music Awards zollten dem verstorbenen Künstler Tribut: „Eine wahre Legende, deren einzigartiger Stil nicht nachahmbar ist”, heißt es dort. „Deine Liebe zu deiner Community zeigt sich in deinen wohltätigen Taten. Doc Shebeleza, du hinterlässt eine unauslöschliche Spur. Möge deine Seele in Frieden ruhen. Mögen deine Familie und deine Freunde in dieser Zeit der Not Trost finden.”