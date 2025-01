Die GROOVE DJ-Charts mit Gloria Rose, Mark Broom, Phase Fatale, Reka Zalan und UFO95

Gloria Rose

Tracks/EPs



A.Morgan – Memento [Memento EP]

Ketch – Whispers [Token]

Gheran – Arm [TNR Media]

Gannein – Initiation Rite [Prima Materia]

Alarico – Troia [Vault Records]

Decent – Omorika [Duplicity]

Tascamboy – Chima [TSC001]

Danya – Reprise [Soma]

Highlimiter – Road Rider [Enux]

Alessandro Cocco – Fearless [ASS3]

Alben/Compilations



Sinistermind – Inward Passage to Oblivion LP [tnr media]

Dax J – War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength [Monnom Black]

VA – Reverse VA 003 [Reverse]

Mark Broom

Tracks/EPs



Pierce – Grand Finale [Float]

Aasthma – Keep On Moving [AA19]

Roku – Acid Amnesia [Hardgroove]

Leod – Untitled 423 (Samuel Sessions Mix) [Full Pelt]

Assailants – 2 (Eats Everything Rebeef) [White Label]

William Artist – La Mano Del Hombre [Perseverancia Records]

Eric Cloutier – PBG003 [Palinoia Records]

Stipp & Genex – Overcall [Planet Rhythm]

Superjams – B1 [Superjams 001]

Outlander – Vamp (Mark Broom Edit) [White Label]

Alben/Compilations



Roc Marciano & The Alchemist [The Skeleton Key]

Tik And Tok – Definitive [Self-released]

Sepultura – Beneath The Remains [Roadrunner]

Phase Fatale

Tracks/EPs



Ø Phase – Living Proof [Modwerks]

Nørbak – Sopro [Token]

Setaoc Mass – Future / Past [SK_eleven]

Regent – Delta Hyve [Mutual Rytm]

Oxygeno – Body Of Divinity [Mord]

Kwartz – Under Control [PoleGroup]

Gael – Frozen White Horse [BITE]

Sevda – Foxy [Second Sight]

Pablo Bozzi – Fantasy [Dischi Autunno]

Phase Fatale – Altars [BITE]

Alben/Compilations



Oscar Mulero – Viaje Interior [Warm Up]

Sandwell District – Where Next? [The Point Of Departure Recording Company]

Yung Lean & Bladee – Psykos [World Affairs]

UFO95

Tracks/EPs



Polar Inertia – Deflection V [Northern Electronics]

Tauceti – Disto Lipstick [Semantica]

Mike Parker – Reduction [Field Records]

UFO95 & Rødhåd – Lavande 03 [WSNWG]

Fireground – Etereo [Tresor]

Rrose & Polygonia – Inhaler [Eaux]

Mike Parker – Dissolution 99 [Field Records]

Vril – Their Sign of Weakness [Omnidisc]

Carrier – Wood Over Plastic [Carrier]

UFO95 – Sexual Tension [Tresor]

Alben/Compilations



UFO95 – A Brutalist Dystopian Society [Mord]

British Murder Boys – Active Agents and House Boys [Downwards]

Reka Zalan

Tracks/EPs



Phil Berg – Thrust EP [Phorum]

Danya – Sonata [Sine Space 7]

Blanka – Breaking Rules [SK_eleven]

Flavia Laus & Dinamite – Reinos Elementales [Onna Bushi]

AgainstMe – Further Analysis EP [Malör]

Spekki Webu & Abo Abo – Gem-Diol [De Rio]

Dimi Angélis – Angls 014 [Angls]

Salbany – Crossroads [Paraiso]

Sciahri & Hertz Collision – Axis Mundi [Sublunar]

Rill – Lithium EP (Kluster) (Unreleased)

Alben/Compilations



Ben Klock & Fadi Mohem – Layer One [Layer]

Vil – Birds of Prey [Dolly Records]

VA – Hyaku – Samurai 100 [Samurai Music]