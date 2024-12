[REWIND2024] Die Top 5 der Autor:innen

- Advertisement -

Laura Aha

Laura Aha (Foto: Lisa Schulz)

Die 5 besten Piano-Banger des Jahres

Ich mache kein Geheimnis draus: In meinem Himmel läuft ein Power-House-Piano-Riff im Loop bis in alle Ewigkeit. Und zum Glück bin ich mit diesem simplen Wunsch nicht allein. 2024 war ein gutes Jahr für Piano-Riffs. Das sind meine fünf Highlight-Banger.

Deborah Aime La Bagarre – Expansion (Average Records)

The Trip – Take You Higher (Tessellate)

Nyra, Richard X – Into Your Groove (Canoe)

Hey Cabrera!, Johannes Albert – The Moment (Johannes Albert Club Mix) (Frank Music)

Michael Lane – Mellotron Kiss (Polari)



Bonustrack: Harry Nipples, jo.desaga – Dance Now (Piano House Re-Work) (ZYX)

Virginia Bartocha

Virginia Bartocha (Foto: Privat)

Musik-Momente 2024

Das Closing auf dem Nihil Erroport Floor mit menzel, theories und Infant Flotation Device x Disko Delirium (SENSUS Festival)

Garrett David Live-Set (Heideglühen)

Zoë Mc Pherson Live-Set (Elevate Festival)

Einfach der schönste Festival-Floor: Vacanza (Tarmac Festival)

Top 5 Tracks and EPs 2024

Shcuro & Vil – Rumble The Funk (Blasha & Allatt Remix) [Paraíso]

Eira Haul – Overjam EP [utopiazones]

Maloja – Shoal [Harmony Rec]

Audrey Danza – Spiral Ivy [Proxima]

Pureblast – Feel Nice [Pureblast]

Tim Caspar Boehme

Top 5 Ambient

Panoram – Great Times (Balmat)

Suso Sáiz – Distorted Clamor (Music From Memory)

Black Decelerant – Reflections Vol. 2: Black Decelerant (RVNG Intl.)

Soela – Dark Portrait (Scissor & Thread)

upsammy – Strange Meridians (topo2)

Christoph Braun

Top 5 Klänge im Waschsalon

Jeden Samstag gehe ich in den Waschsalon.

1. Bonk onk bomp hark hark oompp

Die 9-kg-Maschine schleudert

2. Biiip biiip bippp bippp

„Waschgang beendet”

3. Flapp flapp tsch flapp flapp

Das dreidimensionale Rotieren der Wäsche im Trockner

4. Dig/ dag dig gidding

Thelonius Monk in der YouTube-Playlist des Waschsalon-Cafés

5. F-plaa rüm f-pla rüm ssssssssss

Wenn die 3-kg-Maschine das Spülen beginnt

Top 5 Versionen des Songs „Save The Last Dance For Me”

In diesem Jahr stieß ich auf drei Versionen des ursprünglich von Panda Bear und Sonic Boom veröffentlichten Songs „Livin’ In The After”. Im Original sowie in der Mariachi-Version war ein Streicher-Part zu hören, der mir sehr bekannt vorkam. Beim zufälligen Hitradio-Hören fiel mir dann auf: es waren die Violinen, wie sie in „Save The Last Dance” von den Drifters (erschienen 1960) heiter durch die Lüfte fegen. Meine Schnitzeljagd begann.

1. Adrian Sherwood x Panda Bear x Sonic Boom „Livin’ In The After”

2. The Beatles „I’m Ready/ Save The Last Dance/ Don’t Let Me Down”

3. The Drifters „Save The Last Dance”

4. Mariachi 2000 De Cutberto Perez x Panda Bear x Sonic Boom „Viviendo En Las Sequelas”

5. The Heptones „Save The Last Dance”

Elmar von Cramon

Elmar von Cramon (Foto: Privat)

Meine klassischen High- und Lowlights

Top:

– Widerstand der Clubszene in Georgien

– Musikalische Wiederentdeckung: The Mole People – Break Night (Strictly Rhythm)

– SchneidersLaden@Tagesthemen

– Beste 12-Inch: Reeko – El Returno De Saturno (KR3)

– Bestes Album: .Vril – Saturn Is A Supercomputer (Omnidisc)

Bonus:

LittleBig20@Zenner

Flop:

– RSD = Vinylverschwendung

– Geldmacherei auf Discogs mit UR003 Re-Release

– Clubsterben in Berlin/Kürzung der Kulturförderung

– Brückentage

– Inflation

Stefan Dietze

Stefan Dietze (Foto: Privat)

Musik war 2024 einmal mehr das Geländer, an dem man sich festhalten und, wenn auch nur punktuell, die Orientierung behalten konnte. Meine fünf stabilen Alben für mehr Trittsicherheit:

Vril – Saturn Is A Supercomputer (OMNIDISC)

Rising Sun – Eternal (Echocord)

Kelly Moran – Moves In The Field (Warp)

db-Maui – Die Sterne und das Unicorn (Broque)

Viul – Green Corridor (Dauw)

Jochen Ditschler

Jochen Ditschler (Foto: Privat)

Meine Bilanz

„It’s been a difficult year”, sang Keane-Sänger Tom Chaplin einst, und das ist leider auch für 2024 überaus zutreffend. Spätestens seit Beginn der 2020er haben wir da irgendwie einen unguten Lauf. Das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, Kriege in der Ukraine, Israel, Äthiopien oder Sudan, der Wiederaufstieg der Autokraten allenthalben, wirtschaftliche Flaute im Dauerloop und das Ampel-Aus nicht zu vergessen. Und doch wird weiter getanzt, und deshalb hier meine fünf musikalischen Favoriten 2024 in no particular order:



Underworld – Gene Pool

Nach dem fantastischen Konzert in der Frankfurter Jahrhunderthalle Ende März durfte man sehr gespannt sein auf das neue Album von Smith und Hyde, und die enttäuschen auch nach über dreißig Jahren Clubhymnen nicht. Underworld geben unter anderem mit „Gene Pool” noch einmal richtig Gas. Einer der trippigsten Tracks der an Highlights so reichen Diskografie.

Lifelike & Alex Rossi – Italo Amore

Jaja, das Stück ist schon etwas älter, lief aber im Vorprogramm der Pet Shop Boys und verzaubert mit seinen hingehauchten Vocals und „Funky Town”-Anleihen auch 2024 aufs Vorzüglichste. Im Frankfurter MOMEM beschäftigt sich die aktuelle Ausstellung im Übrigen mit dem Phänomen Italo Disco.

Âme – Asa

Und noch ein Duo, diesmal aus Berlin. Seit dem 2004er Überhit „Nia” sind Âme immer wieder für die Tracks verantwortlich, die in einer Clubnacht den Unterschied machen. Irgendwie auch kein Wunder, dass Sven Väth damit den Love Family Park 2024 beschloss.

Pet Shop Boys – Feel

Anderes britisches Elektronik-Duo, und doch seltsame Parallelen. Nach/während der gefeierten Dreamworld-Tour erscheint mit Nonetheless ein ausgesprochen reifes Album, immerhin auch schon das fünfzehnte. Wieder mit mehr Mut für opulente Streicher und Melancholie ist „Feel” einfach ein Genuss.

Aurora – To Be Alright

Einen Meilenstein des tanzbaren Pop zaubert uns dann noch die norwegische Allround-Künstlerin Aurora daher, gehörte doch ihr Album What Happened to the Heart? in diesem Jahr zu meinen meistgespielten Platten. Oder um es mit ihr selbst zu sagen: „What is life worth living If you can’t dance to anything?”

Frank Eckert

Frank Eckert (Foto: Frank Eckert)

Birding against the Machine. Bilder von Vögeln gegen den allgemeinen Mist. Trost von Fremden (Tieren). Naturästhetik statt Gewalt. Der ultimative Rückzug in private Kontemplation? Nun, auffällig genug gab es jüngst vermehrt Bücher, Bilder, Kunst mit gefiederten Freunden.

Top 5

1. Paolo Pellegrin – Des Oiseaux (Atelier EXB)

2. Anne Sefrioui (Hg.) – Les Oiseaux (Éditions Hazan)

3. Anne Geene & Arjan de Nooy – Ornithology (Blind Finch Books)

4. Behzad Karim Khani – Als wir Schwäne Waren (Hanser Berlin)

5. Taryn Simon – Field Guide to the Birds of the West Indies (Hatje Cantz)

Thaddeus Herrmann

Thaddeus Herrmann (Foto: privat)

Eigentlich war 2024 wie 2023. Zu viel Zeit und Hirn in Money-Jobs investiert, die gerade so die Kosten decken, zu wenig Zeit mit Menschen verbracht, die Wolken-im-Kopf-Wegschieber:innen sind. Hier sind fünf Dinge, die mich zwischendurch haben aufatmen lassen.

# Bunker (1)

In eben diesem Jahresrückblick beschwerte ich mich im vergangenen Jahr über mich selbst, nicht genug gelesen zu haben. I Who Have Never Met Men hatte ich u.a. auf meiner noch abzuarbeitenden Shortlist. 2024 kann ich Vollzug melden. Zwar waren die Strände einer Insel der Sporaden vielleicht nicht das ganz passende Setting für Jaqueline Harpmans Reflexion über das Sterben auf einer Erde ohne Menschen – Harpmans Sprache ist jedoch so zart und kräftig zugleich, dass selbst die schlechte Playlist der Strandbar schnell nur noch Rauschen war. Es gibt Bücher, die bei einem bleiben, sich für alle Zeit in das eigene Gedächtnis einbrennen. I Who Have Never Met Men gehört für mich jetzt dazu. Die Geschichte der Frauen, die durch einen glücklichen Zufall aus dem Bunker fliehen können, in dem sie gefangen gehalten wurden, wird mich noch lange beschäftigen.

Silo (Foto: Apple)

# Bunker (2)

Und erinnerte mich beim Lesen natürlich auch an mein letztjähriges und diesjähriges TV-Highlight: Silo. Auch wenn die Geschichte ganz anders verläuft: Ich behaupte, dass der Autor der Romanvorlage der Serie, Hugh Howey, sich für das strukturelle Setting, also die Idee, dass die Welt mit Bunkeranlagen durchsetzt ist, in denen Menschen leben oder lebten – vor, während und nach der Katastrophe –, von Harpman „inspirieren” ließ. Vollkommen egal und ok. Großes Kino im AppleTV+.

Glück (Foto: Thaddeus Herrmann)

# Glück

Um das kurzzeitige Glück zu finden, habe ich auch 2024 wieder einiges an CO2 verbraucht. Rein in Ryanair, rein in den Bus, rauf auf die Fähre. Es ging nicht anders. Immerhin ermahnte mich der prächtig leuchtende Himmel über der Insel an die farblich ganz ähnlichen Schornstein-Absonderungen, die beim Verbrennen des Schweröls entstehen. Achtsam sein.

Installation von Stefan Marx in der U-Bahn-Station Hansaplatz in Berlin (Foto: Thaddeus Herrmann)

# Kiezkultur

Ich bin in Westberlin in Westberliner Zeiten aufgewachsen. In einem gerade für Kinder wirklich tollen Kiez, dem Hansaviertel an Rande des Tiergartens. Abseits des Grips-Theaters und der Akademie der Künste war und ist hier kulturell aber nichts los. Umso schöner war es, dass der U-Bahnhof gleich zu Beginn des Jahres mit Motiven von Stefan Marx plakatiert wurde. Angeleiert wurde die Ausstellung auf den „16 Hintergleichflächen” von Leonie Herweg vom GROTTO, einer kleinen Galerie am Hansaplatz, schräg gegenüber vom REWE. Gemeinsam mit einem Bürger:innenverein wird so versucht, kulturelle Aktivität in kleinen Dosen in das Neubauviertel aus den 1950er-Jahren zu spritzen. Die Connection zu Stefan Marx kommt nicht von ungefähr: Teile der Dial-Posse wohnen mittlerweile dort.

Rashad Becker (Foto: Thaddeus Herrmann)

# Modulares Donnern

Wenn die ausschließliche Verwendung modularer Synths zur bestimmenden Maxime der Musik wird, bin ich oft schnell gelangweilt. Es gibt viele wundervolle Ausnahmen und Gegenbeweise, für meine Ohren darf es aber auch gerne mal mehr als blubberndes Brummen sein. Ich formuliere das bewusst so und meine es natürlich anders, aber ihr wisst, was ich meine. Wie vielschichtig musikalische „Strenge” sein kann, spielte mir Rashad Becker am 13. Juli vor. Draußen, im Dunklen, bei schlechtem Wetter. Eine Lehrstunde in Frequenzen. Kalt und warm zugleich, mit einer Tiefenstaffelung, wie ich sie bislang noch nie gehört hatte.

Franzi Nistler

Franzi Nistler (Foto: Privat)

Meine Top 5 Veranstaltungen 2024

2024 war zum Glück wieder randvoll mit spannenden Events! Zeit, ein paar Highlights festzuhalten, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Vorhang auf für meine

Top 5 Veranstaltungen des Jahres

1. Radio Rudina im Club Ost am 30. August

2. GROOVE ON Fundraiser-Party im Tresor am 2. Oktober

3. Zurück zu den Wurzeln am 7. Juni

4. Yung FSK18 live im Monarch am 11. Mai

5. MX. KOTTI Wahl im SO36 am 15. November

Leopold Hutter

Leopold Hutter auf dem Wonderfruit Festival (Foto: Privat)

Besten Sonnenaufgangsmomente auf Festivals 2024

#1 Waking Life, Portugal

Djrum spielt ein halsbrecherisches Gabber-Dub-Ambient-Vinylvirtuoso-Sonnenaufgangsset auf dem Floresta Floor. Die Sonne steigt langsam über dem See durch die Bäume, und das portugiesische Land schickt mir Nachrichten, dass ich doch bitte öfter kommen soll. Hier warten großartige Dinge auf mich.

#2 Garbicz, Polen

Ich tanze morgens mit der schönsten Frau des Festivals ausgelassen an der Seite des Juicy-Bar-Dancefloors. Wir wirbeln so wild durch die Gegend, dass sich um uns herum ein zweiter Parallel-Floor mit all denen, die mehr Platz brauchen, bildet. Das ganze geht stundenlang weiter, bis der Regen zu stark wird und ich mich ins Zelt zurückziehe (sie tanzte tatsächlich bis mittags weiter, erfahre ich am nächsten Tag).

#3 Landjuweel, Amsterdam

Der Montagmorgen nach vier Tagen am Rande Amsterdams in der Künstlerkommune Ruigoord. Wir hatten unseren eigenen Floor, ich habe gearbeitet, gelacht, geflirtet, aufgelegt. Im letzten Tanz des Festivals kommt alles zusammen, und die Dancefloor-Epiphanie trifft mich: es ist Zeit, sich professionell neu aufzustellen: einzelne Bereiche des Freelancer-Daseins zu konsolidieren und mir eine neue Rolle zu schaffen. Es ist ein wichtiger Moment, der Zukunftsperspektive schafft.

#4 Double Dick Tiger, Thailand

Der letzte Morgen in den Hügeln von Chiang Dao im Norden Thailands; ich bin hundemüde. Will nur mal noch für zehn Minuten meinen Kopf auf den Dancefloor stecken. Dieses singapurische Duo aus RTJ und Smellslike spielt ein eklektisches b2b-Set, bei dem nach dem ersten Track schon klar wird: so schnell komme ich hier nicht weg. Ich bin sonst einer dieser DJs auf dem Dancefloor, der am liebsten das aufgetischt bekommt, was er schon kennt und von dem er weiß, dass er es gut findet. Doch in diesem Moment ist jeder Track eine neue Überraschung: left turn folgt auf left turn, jeder risikoreiche Blend führt in unvorhergesehene neue Gefilde, und mein Kumpel und ich schauen uns nur noch mit diesem großen WTF-Blick an – wo sind wir hier gelandet, dass mitten in den Reisfeldern der thailändischen Provinz ein Set läuft, das ich vielleicht auf Festivals wie der Freerotation erwartet hätte? Wo sich Techno, Trance und House mit Dub, Jazz, Drum’n’Bass vermischen, ohne dabei jemals aus dem Ruder zu laufen. Ganz großes DJ-Tennis und zweifelsohne das kreativste Set, das ich dieses Jahr hören durfte. Versteht sich von selbst, dass vor dem letzten Takt an Schlafen nicht zu denken war.

#5 Wonderfruit, Thailand

Montagmorgen, mal wieder. Der Moment, an dem das Jahr für mich Revue passiert. Der wirkliche Moment der Reflektion und des Festhaltens, wo bin ich gerade im Leben? Die Richtung aus dem Moment im Sommer hat sich herauskristallisiert: ich habe gerade ein Team von 25 Stagemanagern durch dieses Festival geleitet und bin dabei zum Teamleader herangewachsen. Mir steht das Pipi in den Augen, und ich bin dankbar für das Leben, das ich mir geschaffen habe.

Liron Klangwart

Liron Klangwart (Foto: Privat)

2022 war wild, 2023 war wilder und 2024 krass wild, großartig sind auch 2024 wieder die vielfältigen, diversen Neu- und Wieder-Veröffentlichungen, die den Soundtrack des Jahres gebildet haben. Kleine, feine Labels veröffentlichen nach wie vor die Musik junger Kreativmenschen, die ebenso wie ihre Labels für ihre Leidenschaft brennen. Sie kreieren Sounds, die brillieren, berühren, up-liften, zum Tanzen oder auch mal zum Chillen bringen, uns erden und mit dem Universum verbinden. Emotion und Leidenschaft sind der Treibstoff. Nada Brahma: die Welt ist Klang. Alles klingt, alles schwingt! In diesem Sinne auf das Musikjahr 2024, das uns durch heitere und auch durch dunkle Stunden getragen hat.

Unterstützt eure Musik – die Musiker:innen, die Bands, die Komponisten:innen, die Arrangeur:innen, alle Musikschaffenden, die DJs, die Labelmacher:innen, die Plattenshop-Betreiber:innen. Und werdet ein Teil der GROOVE, eurem digitalen Kompass durch die elektronische Musikwelt, damit auch 2025 wieder eine so richtige wilde Mischung quer durch die Sounds of the Universe geht. Was geht?

RE:WIND 2024

5 Alben 2025

Wolfgang Tillmans – Build From Here (Fragile)

Kreidler – Twists (A Visitor Arrives) (Bureau B)

Cristian Vogel – presents NEL Adventures (EPM Music)

Naum Gabo – F. Lux (DFA)

Sote – Ministry of Tall Tales (SVBKVLT)



+ + + Out of the Box – Kiwanoid – Vanatühi (Mille Plateaux)

5 Singles / EPs 2024

Oltrefuturo – Aural Deception (Trule)

Olof Dreijer – Coral (AD 93)

Sam Goku – Glistening Club Music Vol. 4 (Permanent Vacation)

Keplrr – Plumes (Midgar)

Linn Elisabet & Stina Francina – Secrets EP (UFO)

5 Compilations 2024

VA – Future Sounds Of Kraut Vol. 2 + 3 compiled by Fred und Luna (Compost)

VA – Secret Weapons Part 16 (Innervisions)

VA – Fast-Fists-Fest (Ansia)

VA – Gomma Dancefloor Gems Vol. 2 + 3 (Toy Tonics)

VA – Basso Presents Sitting In Trees (International Feel)

Michael Leuffen

Michael Leuffen auf dem UMAC Detroit (Foto: Carl Lange)

Musikalische Veröffentlichungen 2024, die Hoffnung geben …

Giorgos Katsaros – s/t (Mississippi Records)

Michèle Bokanowski – Cirque (Kythibong)

Throbbing Gristle – The Third Mind Movements (The Grey Area /Mute)

K. Yoshimatsu – Fossil Cocoon: The Music Of K. Yoshimatsu (Phantom Limb)

Tori Kudo & 3C123 – s/T (An’archives)

Die Tödliche Doris – Im Bausatz (Kashual Plastik)

A Bad Diana – The Lights Are On But No-One’s Home (Optimo Music Archiv)

Sagat – Yeah Tomorrow (Private Stress)

VA – New Wilderness Audiographics (Recordings 1977 – 1984) (Vinyl On Demand)

Junior Loves – Redriff/Piper 32 (5 Gate Temple)

Mantua – Slot Machine / Paradiso (Tax Free Records)

DJ Anderson do Paraíso – Queridão (Nyege Nyege Tapes)

Jay Glass Dubs – Resurgence (Sundial)

Vittoria Totale – Solo Voce (Recital)

KMRU, Aho Ssan, Jessica Ekomane, Lamin Fofana, Nyokabi Kariũki, Bhavisha Panchia – Temporary Stored II (OFNOT)

Ivan Robirosa – Country & Western (Wain Records)

Cristina Plett

Die fünf schwitzigsten DJ-Sets

(die ich selbst live erlebt habe)

Nosedrip auf dem Meakusma

Helena Hauff b2b Moopie auf dem Good2U

Vuur auf dem Good2U

Ben UFO auf der Climate of Fear

Shanti Celeste auf der Multisex

Mathias Schaffhäuser

Matthias Schaffhäuser (Foto: privat)

5 Bücher von Autor:innen (in alphabetischer Reihenfolge), denen Sprache viel und Inhalt mehr als zu Buchstaben geronnene Familienaufstellung bedeutet:

Rainald Goetz – wrong

Susan Kreller – Pirasol

Susan Kreller – Salzruh

Ludwig Marcuse – Mein zwanzigstes Jahrhundert

Olga Ravn – Die Angestellten

Leon Schuck

Top 5 Gänsehaut-Tracks

In diesem Jahr nahm ich mir oft die Zeit, mich in mein Zimmer zu verkriechen, vor meinen Plattenspieler zu setzen und abseits von vorgekauten Song-Radios auf Spotify mir bei gedimmten Licht mehr oder weniger bewusst ausgewählte Platten als mein kleines Abendritual anzuhören.

Dabei konnte ich mich für einige Stunden von der weltweiten Gesamtsituation abkapseln, abschalten und Musik genießen, was mir mental sehr geholfen hat.

Hier also meine Top 5 der Tracks, bei denen ich die für mich schönste körperliche Reaktion auf Musik bekommen habe: eine Gänsehaut.

Gigi – Abay

Romain Fx – Spacer Woman (Vocal Version)

Andy Aquarius – Celestial Ammunition

Autechre – Eutow

DJ Subaru – My Love

Pia Senkel

Pia Senkel (Foto: privat)

Top 5 Serien

2024 war ein wunderbares Jahr mit vielen schönen Urlauben, Festivals und unzähligen Clubnächten. Was mir jedes Jahr fehlt, ist Zeit – insbesondere Zeit, um abzuschalten und runterzukommen. Aus dem Grund möchte ich dieses Jahr in meiner Top 5 Serien aufzählen, die mir 2024 dabei geholfen haben, ein paar entspannte Stunden zu genießen:

1. Loudermilk

Der Protagonist Sam Loudermilk ist zynisch, sarkastisch und leitet als trockener Alkoholiker eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker:innen – obwohl sein eigenes Leben mindestens genauso chaotisch ist wie das seiner Teilnehmer:innen. Die Serie ist bitterböse, voller schwarzem Humor, aber auch überraschend herzlich.



2. Shoresy und Letterkenny

Shoresy dreht sich um den gleichnamigen Hauptdarsteller, der in eine kanadische Kleinstadt zieht, um dort eine Senior-Eishockeymannschaft aufzubauen und an die Spitze der Liga zu führen. Eine sehr lustige Serie, aber man muss den Humor schon mögen. Nachdem mein Freund und ich alle Staffeln durchgeguckt hatten, haben wir Letterkenny entdeckt. Shoresy ist ein Spin-Off von Letterkenny. In Letterkenny geht es um das gleichnamige Dorf und die Probleme der Bewohner:innen. Beide Serien sind wirklich sehr lustig, aber für den ein oder anderen vielleicht auch schon ein Tick zu dumm – klassischer Kifferhumor.



3. Psych

Der Protagonist Shawn Spencer täuscht vor, ein Hellseher zu sein, um Fälle für die Polizei zu lösen – tatsächlich verlässt er sich dabei aber auf seine scharfsinnigen Beobachtungen. Eine Serie voller cleverer Rätsel, liebenswerter Figuren und endlosem Wortwitz. Kleine Triggerwarnung: Die Serie ist von 2006, was man unter anderem daran merkt, dass viele Witze und Anspielungen heutzutage auf keinen Fall mehr in einem Drehbuch auftauchen würden.



4. Lincoln Lawyer

Für alle Fans von smarten Anwaltsdramen: Mickey Haller ist ein attraktiver Anwalt aus Los Angeles, der nach einer Medikamentenabhängigkeit versucht, seinen Ruf wiederherzustellen. Am liebsten arbeitet er nicht aus einem Büro, sondern von der Rückbank seines Lincoln aus und löst dabei Fall um Fall mit einem Mix aus Charme, List und Hartnäckigkeit. Wer Suits durchgeschaut hat, sollte hiermit weitermachen!



5. The Good Doctor

Dr. Shaun Murphy ist ein brillanter Chirurg mit Autismus, der nicht nur medizinische Herausforderungen meistert, sondern sich auch in der Welt sozialer Dynamiken zurechtfinden muss. Die Serie ist emotional, inspirierend und zeigt, wie wichtig Empathie und Verständnis in einem stressigen Arbeitsumfeld sind. Perfekt, um nach einem nervigen Arbeitstag abzuschalten.

Kim Stuckmann

Kim Stuckmann (Foto: Privat)

Little Moments and Big Bangers

In einer Welt, in der Berichte über Kriege, Umweltprobleme und erschreckende Wahlergebnisse allgegenwärtig sind, ist es umso wichtiger, die kleinen, schönen Momente zu schätzen. Ich denke dabei an die Einschulung meines kleinen Bruders, den Trip aufs Landhaus mit meinen besten Freunden, durchtanzte Clubnächte, gemütliche Dinnerabende – und vor allem an Musik. Egal, wie das vergangene Jahr mit all seinen Höhen und Tiefen aussah – Musik war ein konstanter Begleiter, der mich durch jede Situation getragen hat. Hier sind ein paar Tracks, die mir besonders ans Herz gewachsen sind!

1. Stump Valley feat. Ready In Led – Everytime (Instrumental Mix)

2. Joseph Ashworth – Dominika (Original Mix)

3. The Trip – My Paradise

4. Rødhåd, JakoJako – Passeri (Floor Mix)

5. & Natürlich das dieses Set:

Sektfrühstück Mix 04 – Novel Expressions

Nastassja von der Weiden

Nastassja von der Weiden (Foto: Lea Petry)

Top 5

Ätna – Lucky Dancer

Catnapp – No Cover

Fuffifufzich – Feel Zu Spät

Paula Hartmann, Domiziana – Babyblau (Remix)

Mietze Conte – 2000