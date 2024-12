Die GROOVE DJ-Charts mit 0megavybe, Amotik, DJ SPIT, Ferd1Girl, Miss Jay und NEUX

- Advertisement -

0megavybe

0megavybe (Foto: Vivien Sorrentino)

Tracks/EPs



Pluralist – 1 2 3 4 (Original Mix) [TraTraTrax]

Bianca Oblivion – Badda (Sinais VIP)

Bl:ush – Buzz Boys [Kalahari Oyster Cult]

DJ Fuckoff – fuckn on the bass

BORDIE – Greatest Selecta

DJ co.kr – FM23 (Feat. Killa P, h4rdy) (Y U QT Remix)

suki – Illevator [Weaver]

Manami – meg

HEDDA & Jcow – AIAIAI [Nehza Records]

Morgan Pickles – Satisfaction

Amotik

Amotik (Foto: Mischa Fanghaenel)

Tracks/EPs



BLANKA – Breaking Rules [SK_Eleven]

Blenk – Outline [Enemy Records]

Dimi Angélis – Intergalactic (Decka Remix) [ANGLS Records]

WNDLL – Construction (Daryn Steytler Remix) [Gem Records]

DHÆÜR & Biemsix – 7th Floor

D-Leria – Let It Be

Marsch – Down To The Water

Myles Serge – Shoplifter (Dustin Zahn Is Guilty Mix) [EPM Music]

Beste Hira – Come With Me

Finalversion3 – Todos los Siempres (Answer Code Request Remix) [Gordo Trax]

Alben/Compilations



Fadi Mohem & Ben Klock – Layer 01 [Layer Records]

DEFTR – Run Away [npm]

Brendon Moeller – Further [Self-released]

DJ SPIT

DJ SPIT (Foto: Kane)

Tracks/EPs



SP:MC – XL Bully [Declassified]

TVSI, DJ Plead – Caldo Verde [AD93]

DJ JM – Barrakuda [Nervous Horizon]

uu011 (unknown-untitled) [Unknown]

131bpm – Want More? [Major Records]

DJ ADHD – Precision [ec2a]

Addison Groove – Dubs [Addison Groove]

Batu, Nick Léon – Yiu [A Long Strange Dream]

Blumitsu – Blueprint [Blumitsu]

Bailey Ibbs – Volta [Night Service]

Alben/Compilations



Moin – You Never End [AD93]

VA – Transaere [Nehza Records]

Toma Kami – Missed Heaven [MB Studio]

Ferd1girl

Ferd1girl (Foto: Privat)

Tracks/EPs



Ananda – RTATA!

Floyy Menor, Chris Mj – Gata Only [United Masters]

Ruido con H – Aprisa [DEPRERREO]

AKRIILA – POPPER! [Lotus Records]

DJ Latinchat – Cafuné [KALTBLUT Magazine]

LaBlackie – Oh Uau [Universal]

DJ Babatr – Xpansion Move [Paryìa]

Nas$ty – Alors On Danse (NA$TY & DAM DAM Guaracha Edit) [Self-released]

YA1000 x Cimarrón – PASTO DSP DE LA ROLA [Swine Daily]

La Prendo – Bad Gyal [Universal]

Alben/Compilations



AKRIILA – Epistolares [Lotus Records]

Nusar3000 – 3000 [Rusia IDK]

Miss Jay

Miss Jay (Foto: Press)

Tracks/EPs



BAMBII – Spit (feat. BEAM & Lady Lykez) [Self-released]

LU2K – Ez Tool 2 [Nehza Records]

Doctor Jeep – Mecha [TraTraTrax]

TIARO – UPFRONT [Self-released]

Delta – Uh Oh [99CTS RECORDS]

SHUFFA – 9TS Baby Dub [ec2a]

Moore Kismet – HOW 2 BUILD A BETTER BOY [Sable Valley]

Claybrook – STONECOLD DUB VIP [DPMO]

DJ Sliink – Football Anthem 2.0 [Self-released]

WILHELMINA – RITUAL DO FUNK RAVE [Self-released]

Alben/Compilation



SJAYY – Honorary [Self-released]

Laila! – Gap Year! [IIIXL Studio]

De Schuurman – Bubbling Forever [Nyege Nyege Tapes]

NEUX

NEUX (Foto: Presse)

Tracks/EPs



Peder Mannerfelt – Scouse [Fever AM]

Tensal – Alien Sapphire [Arts]

Ben Klock, Flowdan, Fadi Mohem – Our Sector [LAYER Records]

Ø Phase – Intensity Fluctuations (Setaoc Mass Remix) [Modwerks]

Kashpitzky – False Tales [MindTrip]

Stef Mendesidis – Kinio [Klockworks]

BLANKA – Klock [SK_eleven]

Justine Perry – Nova Voyager [Dynamic Reflection]

ANNĒ – Inhale [Renegade Methodz]

Uvall – Witchcraft [Inguma]

Alben/Compilations



Alva Noto – Xerrox, Vol. 5 [NOTON]

Tricky – Maxinquaye (Reincarnated) [Island Records]

UFO95 – A Brutalist Dystopian Society [Mord]