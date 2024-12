Acidfinky

Acidfinky (Foto: Jaara Lange)

Tracks/EPs



Hassan Abou Alam, Ziad Zaza, Ismail Nosrat & Aly B – Basha [Nerve Collect]

TSVI & DJ Plead – Breath Work [AD 93]

Kaval – Combo II [Sneaker Social Club]

Gayance, Magi Merlin & funkywhat – collect$$$save [Rhythm Section International]

COIDO – Into The Bleak [Well Street Records]

Objekt – Worm Dance [Self-released]

DJ ADHD – DL Underground (Jossy Mitsu Remix) [ec2a]

Smiff – Blinker [Headset]

Insomniast x Monibi – Your Hoe Cuts The Chord (Pino Peña Clash Up) [W133]

ex.sses – sanguine [Bait]

Alben/Compilations



Tristan Arp – a pool, a portal [Wisdom Teeth]

Etch – The Drowned City [Ilian Tape]

VA – EARFUL OF WAVS | VOL. 3 [Earful of Wax]

Black Pomade

Black Pomade (Foto: Soraya Pegoraro)

Tracks/EPs



Rino Cerrone – Rilis 10 C2 [Rilis]

Midnight Runners – Morning (Raw Mix) [Midnight Runners]

Pierre Codarin – Ladies that Like 4424 [Pierre Codarin]

Fibre Optixx – What Is Love [KANN]

Chez Damier, Makèz – Beat Of Life [Adeen]

Theo Kottis – Warp [Dekmantel]

Jam & Spoon – Stella [R&S Records]

Jura Soundsystem – Linn Funn (Good Block Remix) [Temples Of Jura]

The New Age Orchestra – Let’s Dream Together [Come Records]

Nami Hotatsu – Deep-sea expedition [aurora argentea]

Alben/Compilations



LTJ Bukem – Earth Volume One [Earth]

B12 – Electro-Soma [Warp Records]

Late Of The Pier – Fantasy Black Channel [Parlophone]

DJ Fucks Himself

DJ Fucks Himself (Foto: Alexander Pannier)

Tracks/Eps



Special Request – Pull Up (ODF VIP) [Portal]

DJ B – Feel Da Heat [Intaception]

Objekt – Ganzfeld (Djrum Remix) [Kapsela]

IJO – Mark 11 [Future Retro]

Bury2k – Kickin & Drummin [Tete Vide]

Mathis Ruffing – Nerfed [Self-released]

Mar Vista – P U M P [ScreaM]

DJ Fuckoff & Gent1e $oul – 5AM Going to the Club [Fast Castle]

Seimei – Do This Shit [Trekkie Trax]

Float (WSH) – Toad Sound [Sachsentrance]

Alben/Compilations



Time Reaper & Kloke – In Full Effect [Hyperdub]

Varum – Breakbeat Business

Mika Hegemann

Mika Heggemann (Foto: Jonas Purrucker)

Tracks/EPs



L.zwo – House On Fire [Polyamor Records]

Ueberrest – All You Want [44 Label Group]

Mika Heggemann – 3 AM [Warner Music Germany]

Bl3ss & bbyclose – Craving 4 U [Warner Music UK]

mischluft – Call Me Babe [Universal Music]

SHIFT, weirdtechnogirlfriend & PAUL LE BÁY – WORLD GO ROUND [Self-released]

t e s t p r e s s, Franck – SHOOT TO KILL [Polyamor Records]

Janis Zielinski, sowhy3 – I’m Sorry (southstar Remix) [Sony Music Entertainment]

Veracocha, Ferry Corston – Carte Blanche FM Edit [Armada Music]

Anti Up – Holding On [Big Beat Records]

Alben/Compilations



SWIM – IDs [2022-2024 [Self-released]

Various Artist – Various Artist Vol. 2 [Polyamor Records]

BICEP – CHROMA 007 [CHROMA]

Surf 2 Glory

Surf 2 Glory (Foto: Lisa Sophie Kempke)

Tracks/EPs



FAFF &. Ms Sharon Le Grand – Fancy Coat [Big Dyke Energy]

Pablo Chico, Perra Inmunda – Como Se Dice [Live From Earth]

Dornika – Miniskirt [Self-released]

Toximami – Winner Dinner [recordJet]

Confidence Man, IN2STELLAR – BREAK IT DOWN (ON THE BASSLINE) [Fabric]

Malugi, Interplanetary Criminal, Coach Harrison – Be The Only [Warehouse Project Records]

Dangerous Dreaming – Unity Rewind [SNC Recs]

Maara – Drama On [Punctuality Records]

Duo Paradiso – Moonlight [Goddezz]

Kasra V – Encore [V-SION]

Alben/Compilations



Djrum – Portrait With Firewood [R&S Records]

Céline Gillain – Bad Woman [Drama]

WARM Radio Charts

Das Desktop-Interface von WARM.

WARM ist ein Online-Service, der eine detaillierte Übersicht über die Radio-Wiedergabe eines Songs liefert. Künstler:innen, PR- und Radio-Agenturen, Labels, Vertriebe und Musikverlage erfahren so, welche Sender auf der Welt ihre Songs spielen und welches Geld ihnen zusteht. Zurzeit deckt WARM rund 25.000 Radiosender in 150 Ländern ab.

Für die GROOVE Charts hat WARM eine Auswahl an Sendern ausgewertet und uns eine Top 20 der meistgespielten Tracks im November geschickt. Herangezogen wurden folgende Sender: Radio80000, NTS Radio 1, Rinse UK, Rinse France, Sunshine Live (GER), Flux FM Club Sandwich (GER), Refuge Worldwide (GER), Radio Raheem (IT), Worldwide FM (UK), Kiosk Radio, DeeRedRadio.

Tracks:



Beatrice M. – Magic (Dubstep Mix) [Rinse]

Disturbed, CYRIL – The Sound of Silence – CYRIL Remix [Spinnin’ Records]

David Guetta, Kim Petras – When We Were Young (The Logical Song) [What A DJ Limited]

Artemas – I like the way you kiss me [TenThousand Projects (Frontline)]

YouNotUs, Laurell – All In [Sony Music Media]

Zerb, Sofiya Nzau – Mwaki0207 [Def Jam]

Calvin Harris, Rag’n’Bone Man – Lovers In A Past Life (with Rag’n’Bone Man) [Columbia]

Sophie Ellis-Bextor, David Guetta – Murder On The Dancefloor – David Guetta Remix [UMC (Universal Music Catalogue)]

Lost Frequencies, Bomfunk MC’s – Freestyler (Rock The Microphone) (Extended Version) [Epic Amsterdam]

HUGEL, Topic, Arash, Daecolm – I Adore You (feat. Daecolm) [Virgin]

Mr. Belt & Wezol – It’s Not Right But It’s Okay [Sony Music Entertainment]

Billy Gillies, Hannah Boleyn – DNA (Loving You)[Atlantic Records]

Robin Schulz, Cyril, Sam Martin – World Gone Wild (feat. Sam Martin) [Warner Music Central Europe]

Gz Music – Pedro Pedro (Tech House) [Columbia/B1 Recordings]

Jax Jones, Zoe Wees – Never Be Lonely [Polydor Records]

Niklas Dee, René Miller – Around The World [Bamboo Artists]

Alok, Jess Glynne – Summer’s Back [Columbia/B1 Recordings]

Arthi, Razor – Run It For Me [Rinse]

Objekt – Chicken Garaage [Kapsela]

Oliver Palfreyman, Astrønne – You Decide (feat. Astrønne) [2088491 Records DK2]