Else Marie Pade: Konzert, Film und Diskussion zu Elektronik-Pionierin

Ein Abend im Silent Green eröffnet Zugänge zum Werk vom Else Marie Pade, die als dänische Pionierin der musique concrète gilt. Das Berliner Zafraan Ensemble führt Werke aus vier Jahrzehnten auf, unter anderem FACE IT/Se det i øjnene von 1970, eine Arbeit, die exemplarisch für ihr Schaffen steht. Der Dokumentarfilm Else Marie Pade – Sound on Life gibt einen Einblick in Leben und Arbeit der Künstlerin, ein Panel geht unter anderem der Frage nach, wo heute die Relevanz von Pades Musik liegt.

Else Marie Pade nimmt auf dem Gebiet der elektronischen Musik eine Vorreiterrolle ein. Sie wagte in den 1950er Jahren den Sprung in das damals noch kaum erforschte Gebiet der elektronischen Musik und leistete dort Pionierarbeit. Syv cirkler („Sieben Kreise”) ist das erste rein elektronische Musikstück aus Dänemark.

Else Marie Pade in den Zweitausendern (Foto: Mikael Gregorsky)

Pade kämpfte nicht nur mit vorherrschenden Rollenbildern und ihren Eltern, sondern auch mit den Nazis. Mit 16 Jahren trat Pade der einzigen, ausschließlich von Frauen geführten Widerstandsgruppe Dänemarks bei. 1944 – sie ist gerade 19 Jahre alt – wird sie von der Gestapo verhaftet und muss bis zum Kriegsende Zwangsarbeit leisten. Dieses Trauma verarbeitet sie später in ihrer Musik.

Im Kontext ihrer bekanntesten Arbeit FACE IT/Se det i øjnene werden die Marschtrommeln zu einem faschistischen Motor, der von einer männlichen Stimme begleitet wird, die die Worte „Hitler är ikke død” (Hitler ist nicht tot) wiederholt, während immer deutlicher Bruchstücke aus Hitlers Reden hörbar werden und Kriegsgeräusche das Klangbild dominieren.

Heroines of Sound Edition – A Tribute to Else Marie Pade

27.11.2024, 20 Uhr

Kuppelhalle, Silent Green

Programm:

Circles of Sevenths (1959)

Afsnit I (1961 )En digter og en komponist: I. Sang om amerikanerne i Vietnam (1970)

Et spil for cello (1962) aus: Græsstrået (1964) aus: Aquarellen über das Meer I-XXI (1968-1971)

FACE IT/ Se det i øjnene (Original Version) (1970)

4 Illustrations: Eventyrland (Fairyland) (1995) als Arrangement für Instrumente und Elektronik

Dokumentarfilm:

Else Marie Pade – Sound on Life (Dänemark 2007)

Roundtable/Diskussion:

Clemens Hund-Göschel (Zafraan Ensemble), Mats Lindström (EMS/ Stockholm), Iben Haar Anderson (Director/ Cinematographe,DK) Bettina Wackernagel {Heroines of Sound Festival) und Katja Heldt (Moderation)