Sónar Lisboa 2025: Erste Line-up-Ankündigung

2025 wird das Sónar Lisboa vom 11. bis zum 13. April stattfinden. Das Wochenende markiert den Start in die Festivalsaison des nächsten Jahres und unterstreicht den Ruf der portugiesischen Hauptstadt als Zentrum für innovative elektronische Musik. Dieses Jahr liegt der musikalische Fokus auf klassischem Techno und House. Renommierte DJs dieser Genres wie Nina Kraviz, Jennifer Cardini, BASHKKA im b2b mit Ogazón oder Anetha sind Teil des Line-ups. Marcel Dettmann wird sein neues Live-Set mit dem Titel ,,My Own Shadow” vorstellen.

Aber das Sónar wäre nicht das Sónar, wenn dort keine Künstler:innen vertreten wären, die Genregrenzen überqueren und sprengen. So bringt Hardcore-Archivar Gabber Eleganza zum ersten Mal seine „The Hakke Show” nach Portugal. Weitere Highlights sind unter anderem die DJ und Performance- Künstlerin Juliana Huxtable, die Berliner Breakbeat-Pioniere Modeselektor und Madrids unermüdlicher Mixmaster Héctor Oaks. Das sind nur ein paar Namen des Line-ups. Das vollständige Aufgebot und weitere Informationen folgen bald. Die Veranstalter versprechen eine Mischung aus lokalen Kollektiven und internationalen Stars, aus etablierten Namen und mutigen, experimentellen Performances.

Dabei verschmilzt das Sónar Lisboa zwei Festivals: Sónar by Day (am Samstag, 12. April, und am Sonntag, 13.April) und Sónar by Night (am Freitag, 11. April, und am Samstag, 12. April). Beide Veranstaltungen finden in der grünen Oase des Parque Eduardo VII statt, mit unterschiedlichen Formaten, die sich im Line-up ergänzen.

GROOVE präsentiert: Sónar Lisboa 2025

11. bis 13. April 2025

Parque Eduardo VII

Lissabon

Tickets: ab 100 Euro