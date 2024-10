Die Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz begrüßt am 25. Oktober 2024 vier Künstlerinnen in Kooperation mit dem Heroines of Sound, einem Festival für feministische elektronische Musik.

Mit dabei ist die Drummerin Valentina Magaletti, deren klangliche Palette sich wie eine Sanduhr anhäuft und dreht. In einer wilden Abweichung ihres Albums Lucha Libre will sie mit technoider Klangkunst das Potential von Konsonanz und Dissonanz erforschen. Die Lichtkünstlerin Theresa Baumgartner clasht ebenfalls mit einem audiovisuellen Set im rhythmischen Kontinuum zwischen Simplizität und Chaos. Hier findet der Kampf gegen sich selbst statt. Denn in ihrer Kunst, die sie zum ersten Mal in Berlin präsentiert, fordert Baumgartner das Publikum auf, sich mit der eigenen Verletzlichkeit auseinanderzusetzen.

Auch Noémi Büchi tritt mit einem audiovisuellen Set erstmals in Berlin auf. Die Soundartist stellt die Körperlichkeit der Musik in den Mittelpunkt – mit hypnotischen Clusterkompositionen, die Filmmusik, Soundskulpturen, Klassik- und Jazz-Tupfer vereinen. Das Dogma: in einer immaterieller werdenden Welt die Materialität zu hinterfragen. Zuletzt tritt die Medienkünstlerin Zavoloka aus Kiew auf. Ihre Tracks kombinieren das Vergangene mit dem Modernen. Konservativ, im Sinne von: für immer modern, vereint sie ukrainische Folklore mit Clubmusik.

GROOVE präsentiert: Heroines of Sound

25. Oktober 2024

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Berlin

Tickets: ab 16 Euro