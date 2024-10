eavesdrop Festival 2024: Vorab-Mix von Jessica Ekomane

Das eavesdrop festival steht bevor: Während seiner dritten Ausgabe werden Klangkompositionen durch die Betonhalle des silent green wehen. Die experimentierfreudigen Komponist:innen, Performer:innen und Instalationskünstler:innen öffnen am 6. und 7. November den zeitgenössischen Tunnel – Zuhören gefragt. Das eavesdrop präsentiert elektronische Musik und Klangkunst in entschleunigter Form. Beispielsweise werden Mariam Razaei mit außergewöhnlichem Turntablism oder Lottie Sebes anhand einer AI-Stimmensynthese neue soziale und technische Entwicklungen in der internationalen Musik-, Klang- und Hörkultur erforschen.

Die Stille der Musik, gepaart mit der Wahrnehmung rhythmischer Strukturen – Jessica Ekomane gibt in ihrem Festival-Mix schon mal einen Vorgeschmack dessen, was im silent green zu erwarten ist. Angedeutete Klänge, die, kaum sie wahrnehmbar werden, wieder verschwinden und sich selbst auslöschen, in die Undifferenziertheit zurück. Schritt für Schritt, vom Hörbaren zum Unhörbaren und vom Geräusch zur Musik soll sich die Hörmuschel in Grauzonen bewegen. Die in Frankreich geborene Musikerin wirft dabei Fragen der Hörerwartung und des Hörvermögens auf.

GROOVE präsentiert: eavesdrop Festival

6. und 7. November

silent green Berlin

Tickets: Festivalpass 30€, Tagestickets 15€