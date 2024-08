Die GROOVE DJ-Charts mit Archie Hamilton, Malandra Jr., Mary Yuzovskaya, Mona Yim, Nina Farrina, Yushh und Sound Metaphors

Archie Hamilton

Archie Hamilton (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Archie Hamilton feat. Sadie Walker – Daydream [Higher Ground]

Trent Voyage & Elena Moroder – Aquamarine [Quirk]

Crosby – House Flava [Big Saldo’s Chunkers]

VOLPAT – My Life [VOLPAT]

Saint Etienne – Hug My Soul (Motive-8 Dub) [Warner]

Kepler & Wickham – The Recipe [Thirst]

Mungo Sound Machine – A Fine Line of Cheese [Nuts & Volts]

Farsace – Alan’s Dream [PROMO]

Eris Drew – I Can Move Move (Baby Rollén Remix) [Slump]

Rupert Ellis – Theory in Bass [Circa Groove]

Alben/Compilations:

Skinshape – Filoxiny [Lewis Recordings]

Psyché – Psyché [Four Flies Records]

Robohands – Shapes [KingUnderground Records]

Malandra Jr.

Malandra Jr. (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Milio – Shaker [Atomnation]

Sebastian Wibe – Bop [Fantastic]

Rebrn – Underwater [Kinetika Music]

Malandra Jr. – Abrakadabra [Stil vor Talent]

DJ Chus & Danny Serrano – Akamae [Stereo Productions]

Eric Redd & Hady Tarek – Can’t Figure It Out [Kollectiv]

Fynutzu – It’s Like This [Adesso Music]

PAUZA & Jalal Ramdani – Wataki (ADJUMA Remix) [REDOLENT]

Dompe – Turn It Up (Steve Bug Remix) [Acker Dub]

Malandra Jr. – Ghostbuster [Stil vor Talent]

Alben/Compilations:

Noisia – The Resonance VII [Vision]

L’Impératrice – Matahari [microqlima]

Kazy Lambist – 33 000 FT [Wagram Music]

Mary Yuzovskaya

Mary Yuzovskaya (Foto: Max Avdeev)

Tracks/EPs:

Introversion – Nostalgia [Arts]

Lidvall – Somewhere [Techno Tuesday Amsterdam]

Markus Suckut – Moving Walls [SCKT]

Mathys Lenne – Developer EP [ORBE]

ORBE – Delta [Further Sessions]

Oscar Mulero – Gradual Blending [Warm Up]

Planetary Assault Systems – Sidewinder [Mote-Evolver]

Sciahri & Conceptual – Ritmo Oscuro 1 [Non Series]

Various Artists – Quindici [Attic Music]

Various Artists – Synthopia [Wabi Sabi Audio Imprint]

Alben/Compilations:

Donato Dozzy – Magda [Spazio Disponibile]

Oval – 94 Diskont [Thrill Jockey]

People Like Us – Stifled Love [Mess Media]

Mona Yim

Mona Yim (Foto: Mario Palufi)

Tracks/EPs:

Mona Yim – Baby Dragon [Higher Ground]

Nick León & Erika de Casier – Bikini [TraTraTrax]

Headache – That Thing with the Rabbit [PLZ Make It Ruins]

Daft Punk – Something About Us [Warner Music]

Caribou – Broke My Heart [City Slang]

Fcukers – Bon Bon [Technicolour]

SBTRKT – BET YOU NEVER [SAVE YOURSELF]

Hudson Mohawke, Niki Nair & Tayla Pars – Set The Roof [Warp Records]

Shygirl – SIREN [Because Music]

Cartouche & Beth – Feel The Groove [Armada Music]

Nina Farrina

Nina Farrina (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Kevin Saunderson feat. Inner City – Future (Kenny Larkin Tension Mix) [Defected]

Omar S – 200001 [FXHE]

DVS1 – Floating [Klockworks]

Joy Orbison – Flight Fm [Toss Portal]

Pariah – Caterpillar [Voam]

Leftfield – A Final Hit [Sony]

Fuego – El Diablo [Lunatec]

Crystal Castles – Doe deer [Polydor Ltd. (UK)]

Stef Mendesidis – Axial Force [Klockworks]

Dj Ogi – Ruzina [Technodrome]

Alben/Compilations:

M.I.A – Arular [XL Recordings]

Portishead – Roseland NYC Live [Go Beat Ltd.]

Pelada – Movimiento Para Cambio [PAN]

Yushh

Yushh (Foto: Alana Naumann)

Tracks/EPs:

Koreless – Seven [YOUNG]

Andy Stott – Out (Version) / Love (Version) [Modern Love]

NVST – Underground Dynamics (Hot Swimming Edition) [Dekmantel]

Matrist – Acka / Thatbues [Local Action]

Facta – So is the sun [Wisdom Teeth]

LWS – Gown Blanks / Orange Deuce [Matrice Recordings]

Pearson Sound – Hornet [Hessle Audio]

Carré – Air Sign [SPE:C]

Henry Greenleaf – Cabin Fever EP [Dime Shift]

Mia Koden – 34U [Self-released]

Alben/Compilations:

VA – Obligated Records: Vol.1 [Obligated Records]

Delay Grounds – Digital Spiritual [Global Warming Records]

VA – In The Slush (iii) [Twin System]

Sound Metaphors Record Store (Berlin)

Sound Metaphors Record Store (Foto: Facebook)

Tracks/EPs:

Xiaolin – 風花雪月: 尋愛 [Bless You]

Priscilla Chan – Remix [THANK YOU]

Mr. Monday – Daybreak [THANK YOU]

Zsa Zsa “La Boum” – Something Scary [Sound Migration]

Zsa Zsa “La Boum” – Tu Veux Ou Tu Veux Pas ? [Sound Migration]

Cento – Photochrome [Miss you]

Flavio – Drum’s Explosion [Miss you]

Shohjo-Tai & Red Bus St Project – Escape [THANK YOU]

Babes In Love – Surrender [Bless You]

Las Deblas – Zorongo [Miss you]

Alben/Compilations:

Gonzo Goa II – Party Music 86′- 93′ [Sound Migration]

Nilton Castro – Mes Mains [Miss you]

Jackie Mittoo – In Africa [Miss you]