Die GROOVE DJ-Charts mit Bailey Ibbs, Baugruppe 90, GWÄN, Lukas Meunier, Mathias Schaffhäuser, Olivia Mendez und Groove Attack Records

Bailey Ibbs

Tracks/EPs:

Alarico – Cut 2 [OOM Records]

Kaiser – Balance [KEY Vinyl]

Yanamaste – Dance [Vault Sessions]

Ikari – The Lawnmower [Molekül]

Remco Beekwilder – Antiruffa [Emerald]

Stef Mendesidis – Axial Force [Klockworks]

TWR72 – Dreamscape [SK_eleven]

Surgeon – First [Tresor]

Alpharisc – Freash People (Ben Sims Hardgroove Remix) [Wetmusik]

Sira – Insubordinate [Trucking Records]

Alben/Compilations:

DJ T-1000 – Progress [Tresor]

Stef Mendesidis – Decima [Klockworks]

Tony Shhnow – Out The Woods [Self-released]

Baugruppe 90

Tracks/EPs:

Deetron – Filter Dub [Illian Tape]

X-Club. – 1000 faces [Hide The Junk]

Stojche – Metaphor [Fuse]

Coastdream – Feel Good Gmbh [Esperanza]

Not a Headliner – Something Hard To Find [KAOS]

Vilchezz – Cyberpunk [Transition]

Ned Bennett – F2004 [Puin]

Charlie Q – Turn The Lights Out [BELTERS]

Chaos In The CBD – Intimate Fantasy [In Dust We Trust]

Leod – Untitled 06 [Full Pelt]

Alben/Compilations:

FJAAK – FJAAK The System [FJAAK]

Overmono – Good Lies [XL Recordings]

Stef Mendesidis – Decima [Klockworks]

GWÄN

Tracks/EPs:

Pierce – regime 1 [Self-released]

Cirkle – Pulse Accelerator [Subluner]

Havik – Locked groove 2 [Syncopated Records]

Toobris – China Town [Liberta records]

Mython & Jonas Xenon – Blossom [Headlight Recordings]

Highlimiter – Crema [Drawer Records]

Franco Rossi – Hikikomo [Unreleased]

DJ Dextro – Unilateral Intersection [Codein Music]

Uväll – Pleasuredome [Self-released]

Michael lus – RP PZ [Malör Records]

Lukas Meunier

Tracks/EPs:

RUIZ OSC1 – Funkaton [Kysh Records]

Jerb – Get Together [Self-released]

Irah – Poppa Large [Self-released]

Regent – Aphid Riot [Blue Hour Music]

Hyden – Yona [Akronym]

Lucas Bergen, JAMIE – 3AM Lullaby [Crisis of Man]

Dj Dextro – Mind Changes [Codein Music]

Remco Beekwilder – Fire From The Shadows [Emerald]

BENZA – Polygon [Underground Africa]

Lars Huismann – Incognito [Mutual Rytm]

Alben/Compilations:

Disguised – OUT OF OFFICE [Inherit]

VA – RIOT SQUAD: VARIOUS ARTISTS [Green Roll Records]

VA – Essential Memories EP Part V [Emerald]

Mathias Schaffhäuser

Tracks/EPs:

Deescawa – Finding Balance EP [Self-released]

Laertes vs. Worg – Orazi e Curiazi [Lykos Records]

Pawas – Reject EP [Feines Tier]

Boo Williams – My Place EP [Ensouled]

IBÄ – Magic Woodland [Elektric Bazaar]

Ariel Zetina – Remixes 002 [Local Action]

Dunk – Kentucky [EPO22 Music Tales]

Life on Planets – Signals EP [Desert Hearts Records]

New Frontiers – Angel Attack [House Of Reptile Records]

VRIL, HVL – Far Field EP [Reclaim Your City]

Alben/Compilations:

Xhin – Mouth Of The Wolf [The Document]

CLARK3 – From The Edges Tongues Grow [DL Shameless Records]

Sebastian Mullaert & Henrik Frendin – Hind [Lamour Records]

Olivia Mendez

Tracks/EPs:

DHÆÜR – MIN(E)D [DIG Curated]

Mode_1 – Platform 8 [DIG]

Gigi FM – Tevora [SEA~RÈNE]

Primordial State – Sleep Cycle [Primordial State]

Dubfire – Evolv ( L.B Dub Corp Remix) [Sci-Tec]

Antonio De Angelis – Emergency [KEY Vinyl]

Feral & Spekki Webbu – Uruk [Aube Rouge]

Yanamaste – 8 Tone [Vault Sessions]

Cirkle – Sonic Surge [Sublunar]

Viels – Il Quatro Respiro [Semantica Records]

Alben/Compilations:

Oscar Mulero – Have You Ever Retired A Human By A Mistake [Warm Up]

Skee Mask – Resort LP [Ilian Tape]

Mike Parker – Dispatches LP [Field]

Groove Attack Records (Köln)

Tracks/EPs:

Los Hermanos – Remember Detroit [Rawax Motor City Edition]

Sam Goku – Radiants [Dekmantel]

Theo Parrish – Lovely Edits Vol. 1 [Lovely Edits]

Ricardo Villalobos – 808 The Bassqueen [Rawax]

Temu – The Tugboat Editions EP [Star Creature]

Jura Soundsystem – Remix Special [Temples Of Jura]

Barry Can’t Swim – Amor Fati EP (2024 Repress) [Shall Not Fade]

Garcia The Latin Rogue & Cliff Solomon – Let’s Do It/ Give Yourself To The Beat [Dirty Blends]

O.M. Theorem – Corollary 1 (DJ Sotofett & Ossia Remixes) [O.M. Theorem]

DJ Sotofett with L.A. 2000, Ronny Nyheim & Zarate Fix – Wania MK2 [Wania]

Alben/Compilations:

VA – Many Shades Of House [Favorite]

Parbleu – Danse Cette Zik (2024 Repress) [Periodica]

EX GENERATION – The Napoli Exchange [Energy Exchange]