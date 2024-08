Die GROOVE DJ-Charts mit Beatrice, Inox Traxx, Isaac Carter, Lake Haze, Laura BC, Pink Concrete und ttyfal

Beatrice

Beatrice (Foto: Wolf)

Tracks/ EPs:

Oscar Mulero – Selección Natural Parte 4 [Warm Up]

Efdemin – Subconscious Dub [Counterchange]

Deniro – Organezized [Trip Recordings]

Skee Mask – Via Sub Mids [Ilian Tape]

Floating Points – Last Bloom [Ninja Tune]

Ø Phase – Increment [Token Records]

Juan Atkins And Infiniti – Flash Flood (Function Remix) [Tresor Records]

Linear System And Mal Hombre – Magellanic Clouds [Edit Select]

Blawan – Hapexil Rotator [Ternesc Records]

Marcel Dettmann & Ben Klock – Dawning Revisited [Ostgut Ton]

Alben/Compilations:

Scenes (2012-2015) – Studio OST [Lustwerk Musik]

James Ruskin – Further Design [Blueprint]

Barker – Utility [Ostgut Ton]

Inox Traxx

Inox Traxx (Foto: Kane Holz)

Tracks/EPs:

Inox Traxx – Decision [WSNWG]

UFO95 & Rødhåd – Lavande 02 [WSNWG]

Locked Groove – Moon and Sun [Hotflush]

Charlotte de Witte – Pria [KNTXT]

Inox Traxx – Close [KNTXT]

Karenn – Berlin Live Cut 2 [Voam]

SLV – Transition [Soma]

Nina Kraviz – x3 [Trip]

Monoloc – Sudek [Anormal]

Rødhåd & Inox Traxx – 240124 [Unreleased]

Alben/Compilations:

VA – Rødhåd presents CRIMSON RUBEUS [WSNWG]

Ben Klock – One [Ostgut Ton]

Virginia – Fierce For the Night [Ostgut Ton]

Isaac Carter

Isaac Carter (Foto: @plasticfruitstudios)

Tracks/EPs:

Joe Smooth – Inside My Mind [D.J. International Records]

Delano Smith – Anything [Mixmode Recordings]

Gary Martin & Javonntte – The Infinite Time (Mix 1) [Teknotika]

Steve Bug & Gemini – Bugemini#1 [Chiwax]

Fade II Black – In Sync [Black Nation Recordings]

Jori Hulkkonen – Pressure Control [Blanco & Tinto]

Eddie Fowlkes – Hold Me Down [City Boy]

Carl Craig – Dominas [Planet E]

Hannah Holland – People Power [Super Drama]

DJ Disciple – Temptation [The Crates]

Lake Haze

Lake Haze (Foto: Orlando Rodriguez)

Tracks/EPs:

Ulo S. – Uphoria [Animalia]

Chromedealer – Sketches Of Silver [Wémè Records]

Sansibar – We Rise [Sin Sistema]

Nite Fleit – Bad Manners 12 [Bad Manners Records]

Dopplereffekt – Infinite Tetraspace [Curtis Electronix]

Human Rebellion – Alien Radio [Science Cult]

Viikatory – Fractal Ilusion [Mana Abundance]

Dr Di’jital feat. Carl Finlow & Will Web – Automatic Activity [Direct Axcess]

214 – Mystic Firs [Frustrated Funk]

Jadzia – Signal Burst [Ovelha Trax]

Alben/Compilations:

Legowelt – Like A Song From Your Dream [L.I.E.S Records]

Ceephax Acid Crew – Exidy Tours (Reissue) [Wémè Records]

PRZ – Lost Art [Cultivated Electronics]

Laura BCR

Laura BCR (Foto: Kasia Zacharko)

Tracks/EPs:

Steve O’Sullivan – Tribal Dub [Mosaic Records]

Azu Tiwaline & Forest Drive West – Fluids in Motion I [Livity Sound]

Sub Basics – Rhino [Modern Hypnosis]

Feral – Riad [Hypnus]

Al Wooton – Bracero Rising [TRULE]

Na Nich – Grad [System Revival]

Steffi – Heavy Knock [Fuse Records]

Absis – Fenix [Hivern Discs]

Genius of Time – Endless [Aniara]

Om Unit & James Bangura – Sapporo Drums [Local Action]

Alben/Compilations:

Rrose x Polygonia – Dermatology [EAUX]

Jo Johnson – Let Go Your Fear [Castels in Space]

Jonathan Fitoussi – Poèmes Symphoniques [Obliques]

Pink Concrete

Pink Concrete (Foto: Iurii Ladutko)

Tracks/EPs:

Floorplan – Feel It [Classic Music Company]

Ryan James Ford – Bodge (Closing Mix) [Plur]

KiNK – Unicorn [Mutual Rytm]

Pink Concrete – Jubilee [Hardgroove]

Arthur Robert – Forever Young [T3R]

Grace Dahl, Alec Dienaar – Getting Louder (Jelena Remix) [Serial Disc Touchers]

Antara Bumi – Zulu Mother’s [Underradar]

Off/Grid – Daydreams [BCCO]

Maeksll – Schneeregen [Self-released]

Sven Von Thülen – Body Music (Shed Remix) [Work Them]

Alben/Compilatins:

Four Tet – Three [Text Records]

VA – KYSH VA01 [KYSH]

L.B. Dub Corp – Saturn to Home [Dekmantel]

ttyfal

ttyfal (Foto: Matthias Wolf)

Tracks/EPs:

Pau Pau & Zombies in Miami – Cielo Rojo [Creatures of the Night]

DJ Babatr – Zumba Lumba [Terminal Rec]

Duo Paradiso – Lost in Paradise [Self-released]

Explicit Joy – Body Admin [Self-released]

Medway – Resurrection (Olsvangèr’s Downtown Tribal Mix) [Hooj Choons]

Baby G – Bug [Backpocket Slammers]

mpeg – RM12028 [R.A.N.D. Muzik Recordings]

Kino Todo – Zone (Dj Split Ace on the Flop Mix)[Pop Tomorrow]

DJ Purpur – Veille [Self-released]

Cromby – House Flava EP [Big Saldo’s Chunkers]

Alben/Compilations:

D.Tiffany – Bass Philosophy [Delicate Records]

VA – Soft Power Vol. 1 [Hypersoft]

VA – Fuaim V/A [Fuaim]