Durchlüften 2024: Mix von DJ AAMIROO

Das Durchlüften im Berliner Humboldt-Forum läuft bereits seit dem 18. Juli und hat deshalb schon neun seiner zwölf Festivalabende hinter sich. Von Donnerstag bis Samstag komplettieren nun die letzten drei Teile der Veranstaltungsreihe das Programm – wie üblich zu kostenfreiem Eintritt.

Mit dabei sind Acts wie die Liveband Pulsar Collective sowie das multidisziplinäre Künstler:innen-Kollektiv Fulu Miziki, und am Samstag spielt nach dem Auftritt von Vincent Moon und Rabih Beaini der iranischstämmige Act AAMIROO ein DJ-Set. Wie das klingen kann, erfahrt ihr in diesem vorab aufgenommenen einstündigen Mix zwischen Bass Music und Ethno-Einflüssen, der mit zunehmender Dauer tanzbarer wird.

Tracklist:

Hanic – Hatta Narek (Unreleased)

Cousin – Ante

Al Dobson Jr. – Malfuf

Yoofee – Areyousure?

Kamoun – Baraka

Parris and Untold – Lip Locked

8ULENTINA – Upward Spiral

Zadeh – Payam

Delwyn – LATE TO THE PARTY (Unreleased)

K-LONE – Yeah Yeah Yeah Yeah

Omaar – Groovemental

MoMA Ready x Regal86 – TRACK 5

Loris – Acid Trance

Footshooter – Fwd Movement

Hassan Abou Alam – Mawkif

Zadeh – Koobideh (Dub)

DJ Plead – Baroud

DJ Plead x Roody- Hinged Zan (AAMIROO bootleg)

Hassan Abou Alam – Fasla

GROOVE präsentiert: Durchlüften 2024

18. Juli bis 10. August 2024

Humboldt Forum

Berlin

Tickets: Eintritt frei