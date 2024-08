Die GROOVE DJ-Charts mit DJ Mell G, DJ Spit, Jana Falcon, Max Dewavrin, OPH, Rene Wise und Sanna Mun

DJ MELL G

DJ MELL G (Foto: Ekin Kayhan)

Tracks/EPs:

Beam Control – Electronic Overload (Yarn Init Rework) [JUICY GANG RECORDS]

Ement – How Much Is Too Much [PZ Records]

LUZ1E – Conflict of Interest [Gimme A Break Records]

Imogen – Up To No Good [Voitax]

The Exaltics, Paris The Black Fu – 10 0seco ndstil lmidn ight [Clone Records]

Doiléir – Rythmic Kenesis [Fear-E/ Posh End Music]

Exzakt – Love Hate [Exzakt Essential Remaster]

Unklevon & DJ MELL G – Wizard Snakes [Boysnoize Records]

Umwelt – Undercurrent [New Flesh, RAVE OR DIE & Flesh or Die]

E.P.G. – We Are Electro [Electro Empire]

DJ SPIT

DJ Spit (Foto: Kane Holz)

Tracks/EPs:

SAPPHIR22 – ACID GALOPE [Ofensa]

Ayesha – Deep In The Jungle (Ayesha’s Drums Are Sex Dub) [Paryìa]

Kind To You – Mxshi Mo & Fiyahdred [More Time]

Hekkla – Nano [Flippen Disks]

Pearson Sound – Hornet [Hessle Audio]

Peverelist – Pulse IX [Livity Sound]

Slimy Ape – Northern Winter [LDH Records]

Leod – Untilted 04 [Self-released]

Rizal Ops – Juta [Nostro Hood System]

Neida – Trainwreck [Bad Tips]

Alben/Compilations:

Bastian Benjamin – Elixir [Who’s Susan]

Christian AB – Nu Life [Faith Beat]

Skee Mask – Resort [Ilian Tape]

Jana Falcon

Jana Falcon (Foto: Aaron McSharon)

Tracks/EPs:

Sam Fan Thomas – Neng Makassi [Tamwo Records]

Phantomas – House Floor [Club Zone]

Mike Twangling – We Got The Funk (Hypnotheque) [2012 Records]

Qalomota – N.Y.C.E. [Qalomota Records]

Ann Nesby – Witness (Mousse T’s Garage Mix) [AM:PM]

The R – Hold Up Ya Foot And Jump (Club Mix) [A-Zee K-Zee Records]

DJ Fett Burger – Disco Fem [Mongo Fett]

Hiroshi Matsui – Samba de Howa Howa [Studio Mule]

Chippendales – Give Me Your Body (Stripped Down Rave Mix) [Virgin]

FBC & VHOOR – Delírios (Instrumental) [Fatiado Discos]

Alben/Compilations:

Penny Penny – Shaka Bundu [Awesome Tapes From Africa]

Sybil – Sybil [Metronome]

VA – Shangaan Electro (New Wave Dance Music From South Africa) [Honest Jon’s Records]

Max Dewavrin

Max Dewavrin (Foto: Nicolas Markschat)

Tracks/EPs:

Hitam – Mana [Primordial State]

⁠Oscar Mulero – Same Answers The Rest Of Us Want [Warm up]

Mathy Lenne – Pulsation [Orbe]

⁠Kaiser – Guilty Conscience [KEY Vinyl]

⁠DHÆÜR – Hex1904D1 [Dig Curated]

Cirkle – Echoes Of Eternity [Sublunar]

⁠Antonio De Angelis – Emergency [KEY Vinyl]

Talismann – Lolabo [Talismann Records]

Stef Mendesidis – Methodist [Klockworks]

Sera J – Natural Satellite [Life In Patterns]

Alben/Compilations:

F.U.S.E. – Dimension Intrusion [Warp]

X.Y.R. – Aquarealm [Not Not Fun Records]

Special Request (4) – Offworld [Houndstooth]

OPH

OPH (Foto: @emotionalriots)

Tracks/EPs:

DHÆÜR – Subject Zero [DIG Curated]

GiGi FM – Gabriella [SEA~RÈNE]

Kaiser – Southern Railway [KEY Vinyl]

Casual Treatment – Mystic River [Treatment Records]

Altinbas – Third Wind [Observer Station]

Uväll – Avert [Raum Records]

Scheermann – Nika [SAMMLER]

Nørbak – Teste [Token]

Mary Yuzovskaya – Astrometria [Monday Off]

Alben/Compilations:

fatalism – Gh0st [Bedouin Records]

L.B. Dub Corp – Saturn to Home [Dekmantel]

J. Doursou – The Deafening Veil [First Light Records]

Rene Wise

Rene Wise (Foto: Mikah de Wolf)

Tracks/EPs:

Mathew Jonson – Panna Cotta [Itiswhatitis Recordings]

DHÆÜR – HEX1904d1 [DIG Curated]

Aleksi Perälä – FI3AC2031050 [Repetitive Rhythm Research]

Jay York – El Medio [Toca]

Save Your Atoll – Vertigo [Fur:ther Sessions]

Paul Hauck – Silk Road [Self-released]

Feph – Reasons Unknown [Palinoia]

Serge & Alden Tyrell – Pump-O-Matic [Jack For Daze]

Tensal – Virgo [ARTS]

Pause – Coureur d’étoiles [ARTS]

Alben/Compilations:

Mike Parker – Dispatches [Field Recordings]

Efdemin – Decay [Dial Records]

L.B Dub Corp – Saturn to Home [Dekmantel]

Sanna Mun

Sanna Mun (Foto: Vaiva Hawkins)

Tracks/EPs:

ZAHN & Z.I.P.P.O – Tools for Levitation [Enemy]

Benales – Constant Motion [Mitsubasa]

Holden Federico – Dust [SK_eleven]

Ø [Phase] – Relics#003 [Modwerks]

JSPRV35 – Tar V35 [Tar Hallow]

Inox Traxx – In My Darkness [KNTXT]

Earwax – Always Start [Dolly]

Kr!z – Horo [Blueprint]

Jeroen Search – One Dimension [Syncrophone]

VA – Unterwegs VII [Unterwegs]

Alben/Compilaitons:

VA – Rødhåd presents: CRIMSON RUBEUS [WSNWG]

Multiples – Two Hours Or Something [STOOR]

Kali Malone – All Life Long [Ideologic Organ]