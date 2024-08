Die GROOVE DJ-Charts mit Kwartz, LDS, Menal Batti, Nørbak, Philippa Pacho, re:ni und Quelza

Kwartz

Kwartz (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Perfo – The Queen Ant’s Walk [MORD]

Kercha – Gem [Self-released]

WTY – The Roots [Técnica]

Alphawaves – Alpha 04 [Lowpass]

Shxcxchcxsh – DO 1 [Rösten]

Justin Berkovi – The Groove [Predicaments]

NKISI – What You Dont Kn0w [Self-released]

Struction – Just [Ilian Tape]

Kaiser – Guilty Conscience [Key Vinyl]

Sub Basics – T441 [Modern Hypnosis]

Alben/Compilations:

Jeff Mills – The trip: Enter The Black Hole [Axis Records]

Skee Mask – Resort [Ilian Tape]

Matrixxman – Identity Crisis [THEGRID]

LDS

LDS (Foto: Vincent Böhringer)

Tracks/EPs:

Surgeon – Bad Hands (Autechre Remix) [Dynamic Tension]

Laksa – Mind [re:lax]

Schacke – NY-X [Instruments Of Discipline]

Georg-i – Change [FELT]

Peder Mannerfelt – Flash My Flip Phone [PM Productions]

The Sun God – Maum [Bio Rhythm]

DJ Boss – Atmolam [Dolegate]

Tom Trago – Lost In The Streets Of New York (Actress Remix) [Rush Hour]

Sciahri & Conceptual – Ritmo Oscuro 2 (LDS Remix) [Non Series]

LDS – Ere Audio [Blue Hour]

Alben/Compilations:

Steve Reich – Pulse / Quartet [Nonesuch]

Mick Chillage – Faxology [Fax +49-69/450464]

Herva – Seez [Plante Mu]

Menal Batti

Menal Batti (Foto: Tobias Raschbacher)

Tracks/EPs:

Anthony Lynn –The Rak [Koboyashi Recordings]

Undivulged – Purschuim [Undivulged]

Alessandro (COL) – Sleep [Sperk]

Sascha Pastoral – Utopia [Different is Different Records]

NYCO – Bellona [Self Reflektion]

FVKS – Adjustment [OECUS]

Case – Wicker Sofa [CASE]

Alarico – Asma [Mutual Rytm]

Dold – Getto [Arsenik]

Dimi Angélis – Exile (1969 Remix by Oscar Mulero) [ANGLS Records]

Alben/Compilations:

Skee Mask – Resort LP [Ilian Tape]

VA – There Will Be Light [Rhythm Büro]

VA – Federation of Rytm III [Mutual Rytm]

Nørbak

Nørbak im Radion (Foto: Cle FW Photography)

Tracks/EPs:

Ian Lehman – The Way [Radial Records]

Chlär – Scout My Algorithm [Primal Instinct]

Kastil – Zero Wear [Stale]

Obstructor – Metamorphosis [Hayes]

Ocirala – A????== [NIX]

Jamie Bissmire – The Fundamentals Of Time [Evod Music]

Franz Jäger – Kantine [Circuit Breaker]

Carré – Air Sign [SPE:C]

Vel & LDS – velds1 [Mama told ya]

Quelza – Domino [The Third Room]

Alben/Compilations:

Matrixxman – Identity Crises [THEGRID]

Lil Yachty & James Blake – Bad Cameo [Quality Control Music/Motown Records]

Temudo – Shapeless [Hayes]

Philippa Pacho

Philippa Pacho (Foto: Sam Clarke)

Tracks/EPs:

Blanka – Labyrinth Of Emotions [Room Trax]

Sons Of Hidden – Líneas De Nazca [TNR Media]

Mathys Lenne – Burton [Mord]

Joline Scheffler – Strictly Nature [K S R ]

THE DEVIANTT – Distance [Soma Records]

Connor Wall – Past Present [Treatment Records]

Yoikol – Euphoric Circuitry [Sungate]

Kaiser – Sonic Expedition [KEY Vinyl]

Jason Patrick – Sat Cycle [Future_Arkive]

Justine Perry – Diversion [T3R]

Alben/Compilations:

Blue Hour – Omni [Blue Hour Music]

Daniel[I] – In Flux [Muzan Editions]

Hania Rani – Ghosts [Gondwana Records]

re:ni

re:ni (Foto: Karpiński)

Tacks/EPs:

Harba – Despair [re:lax]

Drime – Cold EP [Kenyon Sound]

Mia Koden – 34U [Self-released]

Damon Vallero – Jumping Up [electracom]

Hassan Abou Alam – Mesh Mafhoom [Nerve Collect]

Quendresa – 2Much [Self-released]

Razeed – Philosophy of Time EP [Geométrika FM]

Reek0 & IZCO – Mountains [Brighter Days]

Yetsuby – b_b [All My Thoughts]

Alben/Compilations:

VA – OBLIGATED VOL. 1 [Obligated Records]

ZULI – Lambda [Subtext Recordings]

John Glacier – Duppy Gun [Young]

Quelza

Quelza (Foto: Amaury Browaeys)

Tracks/EPs:

Temudo – 5 Assets [Sublunar]

Gigi FM – Movimiento [Sea~rène]

Nørbak – Passo Lento [Hayes]

Mathys Lenne – Developer [Orbe Records]

Perfo – Grand Final [Mord]

Eduardo De La Calle & Pau Cabeza – Rajenda [Analog Solutions]

Genius Of Time – Rave Breaks [Aniara Records]

Feral x Speki Webu – Kentaga [Aube Rouge]

Hoover1 – What You Want [nOWtRecordings]

Don’t Dj – Repercussion [Berceuse Heroique]

Alben/Compilations:

Amon Tobin – Electronic Music For The Sydney Opera House [Nomark]

Thom Yorke – Confidenza [XL Recordings]