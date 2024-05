Le Bon Air 2024: Festival-Mix von RAVL

Das Le Bon Air steht unmittelbar bevor: An diesem Wochenende geht das Festival in einer ehemaligen Marseiller Tabakfabrik – daher wohl der Name? – über die Bühne. Nicht dabei: I Hate Models, dessen Anreise mit dem Privatjet den Veranstalter:innen eine Nummer zu großspurig war. Dabei: RAVL, der ein breaklastiges Liveset spielen wird, zur Einstimmung für uns aber erst mal einen Mix aufgenommen hat.

Auch in den hat der zwischen Lyon und Marseille pendelnde Künstler Breaks und Bass Music gepackt – maximalistisch wie von Sylvere, klinisch und zugleich verspielt wie von upsammy und HIIIT. Eine Stunde polyrhythmische Hyperaktivität, der die Vorfreude anzuhören ist.

Tracklist:

DJ Babatr – In The Groove (Ayesha’s Drums Are Sex Dub)

MM – Five Rivers

Raji Rags – Bullet Train (ft. Sonia Calico, Raven Bush & Peter Bennie)

Damna – Wanna Go Back

Somilat – The Reason

Sylvere – Limbo Session

Laksa – Tech Steppas

Ampur – Basement

Vitaline – Curiosity

CABALE – Je Suis Pas Très Ok

Pura Pura & Hyas – Duel Link

Gravier Du Soleil – Delirium Tremens

atrice – optimist

Neida & Le Motel – Sweatin’

QAHÖG – F is F (RAVL Remix)

Lia Catreux – Holy Fall

Denzel Sterling – White Mace (ft. Grasps)

Smogo – Psy Lords

Bernadette – Gpad’ID

Rumina – Dancing In Armour

Soa420 – Made Of Silver

The Untouchables – Fibreglass

fa:act – Hornets Escape

upsammy, HIIIT – Embrytone

RAVL – Hybris

GROOVE präsentiert: Le Bon Air

17. bis 19. Mai 2024

Marseille