Slave To The Rave: Wir verlosen Tickets für die nächste Ausgabe!

Neues Outfit, bewährter Exzess: Dieses Mal lädt die SLAVE TO THE RAVE im twinpeaksigen Red-Room-Look zum Tanz. So lange raven, bis ihr rückwärts sprecht, lassen euch unter anderem Estella Boersma, Miley Serious oder Shampain. Zur Parallelwelt hinterm Vorhang wird wie gewohnt der Berliner Club OST. Dresscode gibt es keinen, denn that’s how Techno was meant to be!, meinen die Veranstalter. Was auch immer ihr euch also überstreift, am 6. April zählt’s!

Ihr wollt dabei sein? Wir verlosen 2×2 Tickets für SLAVE TO THE RAVE am 6. April. Um zu gewinnen, schreibt uns bis zum 5. April eine E-Mail mit dem Betreff TWINRAVE und eurem vollen Namen an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: SLAVE TO THE RAVE 30

5. April

Club OST