Zurück an den Ort, wo alles begann: Die Initiatoren der Veranstaltungsreihe Bells Echo laden am 19. April in die Leipziger Philippuskirche, wo diese 2015 ins Leben gerufen wurde. Zu diesem Anlass treten William Basinski und Maria W Horn auf und bieten ihre experimentellen Ansätze dar.

Ersterer, der sich mit den Disintegration Loops Legendenstatus erarbeitete und den wir 2019 ausführlich porträtierten, spielt sein einziges Deutschland-Konzert des Jahres und greift dabei auf Bruchstücke von klassischer Musik, Fieldrecordings und natürlich Tapes zurück. Auch die Stockholmerin Maria W Horn bezieht diverse musikalische Quellen wie Chöre oder den Klang des Raumes selbst in ihr musikalisches Schaffen ein, um die Kirche zum Ort der Ent- und Anspannung zu verwandeln.

Seit ihrer Gründung versucht die Veranstaltungsreihe Bells Echo, durch Kunst Schnittstellen zwischen den Lehren der Vergangenheit, Konflikten der Gegenwart und Ängsten der Zukunft zu schaffen. Und wo sonst könnte das gelingen als in der temporären Auflösung von Raum und Zeit in der Philippuskirche?

Ihr wollt dabei sein? GROOVE verlost 2×2 Tickets! Um zu gewinnen, schickt uns bis 4. April eine E-Mail mit dem Betreff BELLSECHO und eurem vollen Namen an gewinnen@groove.de.

Die Philippuskirche in Leipzig (Foto: Presse)

GROOVE präsentiert: BELLS ECHO IIINTERIIIM

19. April 2024, Einlass: 19 Uhr

Philippuskirche Leipzig



Tickets: 42€