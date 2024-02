Die GROOVE DJ-Charts mit 41ISSA, Crille & Tamalt, Coco Cobra, Piezo, Deniz Arslan, O-Wells und Yas Reven

41ISSA

4lissa (Foto: Max Eulitz)

Tracks/EPs:

Kahn – Abattoir [Deep Medi Musik]

Kelela – Enemy (Estoc & Venganza Remix)

HEDO HYDR8 – Affinity Politics (Merca Bae Remix) [HYYDDDRR8]

HMXGOD – Are You Hitmakerchinx [Night Slugs/Fade to Mind]

Tribal Brothers – Pana [Renk Groove Recordings]

Belia Winnewisser & Luca Durán – Luz [Präsens Editionen]

Manuel Fischer, Prioleau – Bassline Providerz [Ozelot Records]

O-Wells – Ghost Dog [Spektrum]

Too Fated – She’s On Her Way Here [Self-released]

Skrattar – Hate The Comfort [Self-released]

Alben/Compilations:

Cibo Matto – Viva! La Woman [Warner Bros. Records]

Amnesia Scanner – Tearless [PAN]

t.A.T.u. – 200 По Встречной [Interscope Records]

Crille & Tamalt

Crille & Tamalt (Foto: Antje Pahl)

Tracks/EPs:

Known Artist – How Low (Club Mix) [Club Mix Records]

Rosa Red – Acid Wave (Zombies In Miami Remix) [Permanent Vacation]

Cinthie – Won’t U Take Me (Dam Swindle Remix) [Heist Recordings]

CRYME – London Boy [is serving]

DJ Mell G – Borderline (Sally C Remix) [Juicy Gang Records]

Crille & Tamalt – Rave (Feel The XTC) [Midnight Operators]

WOLTERS – Funk You [TMRW]

L.P. Rhythm – 2 Fabiola [You&Me Records]

Metro – Turnstyle Turbulance (NiCe7 Edit) [Nu Groove Records]

EV – Friday Nights [Life Is Beautiful Music]

Alben/Compilations:

VA – 20 Years Of Phonica [Phonica Records]

Regal86 – Unearthed Vol. II 100 Trax [Self-released]

Pangaea – Changing Channels [Hessle Audio]

Coco Cobra

Coco Cobra (Foto: Instagram)

Tracks/EPs:

Beatrice M. – Response [hundert]

COUNT – WORK (alys(alys)alys Remix) [Markham Road Records]

Nyksan x Moa Pillar – Aló ma [TraTraTrax]

Fetus – Receipts [Self-released]

A.Fruit – RPG (Rave on Putin’s Grave) [Self-released]

Polygonia – Ruyi Jingu Bang [Midgar Records]

SUCHI – Blåmerke [!K7 Music]

Monibi – Mhasa Amini [W133]

Brootworth – Chaos [ghosttown]

DJ Fucci – Parranda [International Chrome]

Kaba, Hyas – Music 4 Tesla Vol. 2 [H3 Records]

Eddington Again – Naomi9 [!K7 Music]

DANCE MANIACS – BUILT LIKE THAT [Juke Bounce Werk]

Piezo

Piezo (Foto: Privat)

Tracks/EPs:

Zuli – Komy EP [Self-released]

EQ Why – 20 Bit [Orange Milk]

SNKLS – Tired Soil [Mille Plateaux]

Carrier – FATHOM [FELT]

Loek Frey – Recit [Omen Wapta]

kick21 – WAK3UPF1LTHY [Self-released]

Bladeblanc – Choking [Eska]

Hassan Abou Alam – Shalfata [YUKU]

Brunnera – Melon Soda [NX Records]

Oyubi – Supa Dub [TREKKIE TRAX]

Alben/Compilations:

Hoavi – Phases [Gost Zvuk]

IFS MA – REIFSMA [outlines]

SSIEGE – Beautiful Age [YOUTH]

Deniz Arslan

Deniz Arslan (Foto: Tobias König)

Tracks/EPs:

VA – Freedom Party Volume One [Freedom Party]

Leinad – Electric City [Kabinett 48]

Alex Neri – -Remixes- 2023 [Self-released]

RR – Another Piano EP [Housewax]

VA – Classic Club Culture EP [Soundbath Records]

Flavio Vecchi – Lakunde (MPC60 Original Mix) [BAR Musica Re-Present]

Danny Son – We Speak Fluently EP [Industrial Light Records]

Toda Essa Avenida Feat. Helena De Paula (Gabto & Millos Kaiser Dub Remix) [Gop Tun]

Lone Saxon – Mio Tempo [Fauve Records]

Alben/Compilations:

Andrés – Andrés V [Mahogani Music]

Alex From Tokyo – Japan Vibrations Vol.1 [World Famous]

Delano Smith / Norm Talley – Straight Up No Chaser [Upstairs Asylum Recordings]

O-Wells

O-Wells (Foto: Pauline Schey)

Tracks/EPs:

Atayim – Z/Z [OCP]

Milz & Hitek – Subtractions [OCP]

Adlas & Circuit 900 – MP04 [Magic Power]

Sansibar – We Rise [Sin Sistema]

Privacy – Mnemosyne [Trust]

Sully & Salo – Nights (Edit) [Atrophonica]

O-Wells – Inscensio [Spektrum]

Max Watts & Huey Mnemonic – The Silver Lining EP [Limited Network]

Fadi Mohem – Mohem 3 [Mohem]

Shed – The 030-Files [The Final Experiment]

Alben/Compilations:

Takashi Wada – Meguro [onitor]

VA – Sonic Transmutations [Clone Records]

Manuel Fischer – Exodus [Ozelot]

Yas Reven

Yas Reven (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

DJ Bone – The Vibe [Subject Detroit]

Eden Burns – Big Bark Manifesto [Public Possession]

Aloka – Chroma [Typeless Records]

Nikki Nair & DJ ADHD – Whaa (feat. Logan) [Seilscheibenpfeiler Schallplatten Berlin]

SUCHI – Birdy Bell [Spectral Sound]

Nick León – Xtasis Feat. DJ Babatr (Pearson Sound Remix) [TraTraTrax Records]

Hodge – Sub 100 [Two Moons]

Stef de Haan – Pursuit of Life. [Self-released]

Alex Wilcox – woo [Trip Recordings]

Nicola Cruz – Se pone caliente [TraTraTrax Records]

Alben/Compilations:

VA – REALITY CHECK 3 [Gyration Station]

VA – XXIII // VOLUME 11 [XXIII]

LSDXOXO – BODY MODS [Self-released]