Am Samstag findet die 29. Slave To The Rave im Club Ost statt. Dort wird eine spannende Palette von Genres serviert. Neben Booty-Bass-Pionier und Ghetto-House-Legende DJ Assault könnt ihr euch auf treibenden Trance, Hardgroove und Techno von Mac Declos, Beau Didier oder Tigerhead freuen. Ein wilder und dennoch schlüssiger Mix verschiedener Kompetenzprofile und Generationen. Als Support rücken Berliner Tekknozid-Urgestein Wolle XDP und der Ghetto-Tech-Produzent Mezer The Architect aus Danzig an.

Wir verlosen 2×2 Tickets für die Party am 3. Februar. Schicke bis zum 1. Februar eine Mail mit deinem Vor- und Nachnamen sowie dem vollen Namen deiner Begleitperson und dem Betreff Slave29 an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Slave To The Rave

3. Februar 2024

Club Ost, Berlin



Tickets: ab 15 Euro