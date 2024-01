VERKNIPT Croatia: Fünf Tage Hard-Techno an der kroatischen Küste

Das Verknipt Croatia Holiday Festival wird zwischen dem 30. Juni und dem 4. Juli am Zrce Festival Beach in Kroatien stattfinden. Der Standort ist für seine malerische Landschaft und zahlreichen Ausgehmöglichkeiten bekannt. Die Marke Verknipt wurde 2012 in den Niederlanden gegründet und konzentrierte sich zunächst auf Techno und House. Später entwickelte sie sich zu einem Vorreiter im Bereich der Hard-Techno-Events.

Verknipt bietet den Besucher:innen des CROATIA HOLIDAY FESTIVALS vielseitige Möglichkeiten. Tag für Tag haben Raver:innen die Wahl zwischen mehreren Bootspartys, Club-Events, Poolpartys und einer Afterparty am letzten Abend, um die Woche gebührend ausklingen zu lassen. Das Line-up wird im Januar veröffentlicht, der Vorverkauf beginnt am 24. Januar.

Seit 2020 verzeichnet Verknipt einen stetigen Anstieg der Besucherzahlen und erreichte im Jahr 2023 einen Höchststand von insgesamt 155.000 Besucher:innen. Die Marke hat zahlreiche Events in ihrer Heimat, den Niederlanden, und im Ausland veranstaltet. Dazu zählen das Verknipt Festival, der Verknipt NYE im Klokgebouw in Eindhoven und das Verknipt AFAS in Amsterdam. Im Juli 2024 soll in der Location ArenA in Amsterdam der größte Indoor Hard-Techno-Rave weltweit stattfinden. Verknipt plant außerdem weitere Raves in Spanien, Polen, Ungarn, Kolumbien, Italien, Portugal, der Türkei und weiteren Ländern, die in diesem Jahr angekündigt werden.

GROOVE präsentiert: Verknipt Croatia Holiday Festival

30. Juni bis 4. Juli

Zrce, Kroatien

Tickets: Ab 24. Januar. Early-Bird-Tickets kosten in der ersten Phase 139 Euro, in der finalen Phase 199 Euro. Zudem könnt ihr auch eine Premiumvariante und Tagestickets für eine Bootsparty buchen.