RSO.Berlin: Vierte Ausgabe des Gravity Network steht an

Am kommenden Donnerstag findet die vierte Ausgabe der Eventreihe des Gravity Network im RSO.Berlin statt. Ins besagte europaweite Netzwerk wurden in diesem Jahr das Ankali in Prag, das Jasna1 in Warschau, Garage Noord in Amsterdam und Mutant Radio in Tiflis als neue Partner aufgenommen.

Teil des Abends sind zwei Workshops mit Gesloten Cirkel und Dana Ruh, gefolgt von einer Clubnacht mit daisy cutter, DMX Krew (live) und ophélie. Gesloten Cirkel eröffnet den Abend mit einem Club-Read-Live-Set Workshop. Dort gibt er einen Einblick in seinen Workflow mit Push 3 von Ableton. Ferner erklärt er, worauf man als Live-Act beim Soundcheck achten sollte. Danach präsentiert Dana Ruh einen Vinyl-Workshop für Anfänger:innen als Einstieg in das Auflegen mit Schallplatten.