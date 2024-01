Soundstream: Charts From The Past (Januar/Februar 2014)

Frank Timm alias Soundstream ist für seine discoiden House-Produktionen, die sich die Disziplin des Samplings meisterhaft zunutze machen, bekannt. Seine DJ-Sets bekommt man in Berlin etwa in der Panorama Bar oder in der Paloma zu hören.

In seinen Charts aus dem Jahr 2014, eine Zeit, in der Deep House eine Wiederbelebung erfahren hatte, ähnelt seine Selektion seinem Produktionsstil: Am Robert-Hood-Remix von Carl Taylors „Debbie’s Groove” hört man das eindeutig. Es würde nicht wundern, sollte das Stück als Referenzpunkt für seine eigene Tracks gedient haben. Außerdem findet sich in den Charts noch ein Track des Duos MMM, das aus Berghain-Resident Fiedel und Errorsmith, mit dem Timm bereits unter dem Projektnamen Smith N Hack gearbeitet hat, besteht, wie auch die House-Nummer „Crushed” von KMFH, einem Alias des Detroiters Kyle Hall, die 2013 auf seiner LP The Boat Party erschien.