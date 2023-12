Silvester 2023/24: Zehn außergewöhnliche Partys 

2023 war kein einfaches Jahr. Grund, in das Neue Jahr mit einer heftigen Party zu starten. Wir haben zehn starke Events ausgewählt.

SURD x OCTA NYE

#im Tresor.West, Dortmund

31. Dez. 2023 – So. 22:00 – Mo. 18:00

mit Dychromatic, L.F.T., Ofra, Rene Wise, Rostøm, Shalee, Tommy Four Seven

NYE + NYD

im Institut fuer Zukunft, Leipzig

01. Jan. 2024 – Mo. 02:00 – 23:59

u.a. mit Vincent Neumann, Stigmatique, Peter Invasion

OXI NYE – 37 hours

im OXI, Berlin

31. Dez. 2023 – So. 22:00 – Di. 11:00

u. a. mit Audrey Danza, D. Tiffany, Darwin, Marco Shuttle, Skee Mask, upsammy

Silvester Klubnacht

im Berghain, Berlin

30. Dez. 2023 – Sa. 23:59 – Di. 04:00

u. a. mit Efdemin, Don Williams, Fadi Mohem, Avalon Emerson, Roi Perez, nd_baumecker

HEISSS x ANIMA 50H NYE

in der Alten Münze, Berlin

30. Dezember 2023 – Sa. 22:00 – Di. 03:00

u. a. mit Freddy K, Dr. Rubinstein, CEM, MCMLXXXV, Matrixxman, Amotik

NYE/NYD CRUISE XXX-TRA LARGE

im Blitz, München

31. Dez. 2023 – So. 23:00 – Di. 00:00

u. a. mit Muallem, Dario Zenker, Virginia, Avalon Emerson, Steffi, DJ Pete

New Year’s Eve

im Robert Johnson, Offenbach

31. Dez. 2023 – So. 23:59 – Mo. 08:00

mit Benjamin Fröhlich, Theo Kottis, Naomi

NYE x KRZWL

im Galerie Kurzweil, Darmstadt

31. Dez. 2023 – So. 23:59 – Mo. 09:00

mit Thomas Hammann, Lukas Lehmann, Phonk D, Jonathan Kaspar

NEW YEARS EVE

im PAL, Hamburg

31. Dez. 2023 – So. 23:59 – Mo. 14:00

u. a. mit Kerrie, Marc Schneider, Karina Schneider, slin

JAHRESRÜCKBLICK

im objekt klein a, Dresden-Neustadt

1. Jan. 2024, 01:00 – 20:00

u. a. mit Amigelli, Aset, malte-s, Minashcuna, noxsonos, Sevensol