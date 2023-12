Von den Veranstaltungen, die in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr im RSO.Berlin stattfinden werden, gehört die hauseigene Partyreihe SOFT am 27. Dezember zu den Highlights.

SOFT begann als einmaliges Format mit Peggy Gou im Sommer, hat sich aber inzwischen zu einer dauerhaften Institution entwickelt. Die Reihe konzentriert sich auf eine diverse Interpretation der Klanglandschaft elektronischer Musik, um Künstler:innen genügend Raum zu geben, damit sie sich so frei wie möglich musikalisch ausdrücken können. Für die zweite Ausgabe sind Life-and-Death-Gründer DJ Tennis, Rhythm-Section-Labelboss Bradley Zero sowie die in Berlin lebenden Künstlerinnen Alinka und Terr eingeladen. Nicht schlecht für einen Mittwoch, oder?

Wir verlosen 2×2 Tickets für die SOFT im RSO.Berlin am 27. Dezember. Um zu gewinnen, schicke eine Mail mit deinem Vor- und Nachnamen sowie dem vollen Namen deiner Begleitperson und dem Betreff SOFT an gewinnen@groove.de.