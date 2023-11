Maike Depas: Hard-Techno Newcomer veröffentlicht zweite EP „Euphoria”

Der Techno-Produzent Maike Depas hat seine zweite EP Euphoria über das Label The Innovation Studio veröffentlicht. Der Anfang November erschienene Track „Midnight Ride” leitete in den melodischen und dennoch komplexen Sound der EP ein.

Depas, gebürtig Michelangelo De Pasquale, verbindet darin roughe Melodien mit komplexen rhythmischen Elementen und kreiert dabei einen musikalisch vielseitigen Techno-Sound. „Midnight Ride” erinnert an einen Wendepunkt Mitte der Neunziger, als Detroit Techno auf melodischen Trance und britischen Rave traf. Mit dem Track vermittelt er ein Gefühl der Euphorie, so bindet der Newcomer des europäischen Techno Trance im Stil der Neunziger ein. Seine Vision, dass die Zukunft der Musik das Metaversum ist, spiegelt das Video zum Track. Eine immersive 3D-Erfahrung, die die dystopische und roboterartige Seite des melodischen Techno zeigt.

Mal schnell und ruppig, dann wieder kosmisch und melodisch: Ein Fünf-Tracker, der seinen unerbittlichen Drive und rhythmischen Reichtum aus der Verschmelzung polyrhythmischer Patterns mit eingängigen Vocals bezieht. Dabei lassen die vielschichtigen Arrangements eine vollkommene Fusion des Seins mit dem Hier und Jetzt zu. Doch es passiert weit mehr: Die Musik fordert immer dazu auf, sich weit über die physische Welt hinaus ins Metaphorische zu bewegen und neue Dimensionen zu erkunden. Depas verführt in einem Balance-Akt aus Altbekanntem und Neuem. Ein Schritt ins Unbekannte, der sich mit der neuen EP wagen lässt.

Einer der wichtigsten Baustein in Depas’ Karriere war sein Studium am Mailänder Konservatorium, während dem er sich dank Musiktheorie und Klavierunterricht musikalisch weiterbilden konnte. Der anschließende Advanced-Sound-Design-Kurs im Funkhaus Berlin im Jahr 2022 prägte seine weiteren Produktionen. Mit seiner Debüt-EP State of Techno hat der Mailänder Produzent bereits sein Können unter Beweis gestellt. Auch mit Euphoria belebt Maike Depas die Underground-Techno-Szene und schickt sich an, sich in ihr fest zu etablieren.

Hier ist die EP erhältlich, auf den einschlägigen Diensten gestreamt werden kann sie hier.



Maike Depas – Euphoria EP

A1 – We Move

A2 – Techno Appeal

A3 – Inner Voices

B1 – Midnight Ride

B2 – Green Hornet



VÖ: 24.11.2023

Format: Digital