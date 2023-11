Die Groove DJ-Charts mit Detroit in Effect, Liza Aikin, Mehmet Aslan, nea.cuajo und Tim Reaper

Detroit in Effect

Tracks/EPs:

Emerson – Sending Out My Love (Detroit In Effect Rmx) [Kalita Records]

Cybotron – Maintain The Golden Ratio [Tresor]

Detroit In Effect – Shake A Lil Faster [M.A.P.]

Ash Lauryn – Truth [FWM Entertainment]

Will Simpson – Get Up For Da Get Down [Native Drum]

Jeff Mills – The Bells [Axis]

Delano Smith – Wires [Sushitech]

Omar S – Day [AOS 004]

Detroit In Effect – Transparency [M.A.P.]

Driss Bennis – Syntax Error [Metroplex]

Alben/Compilations:

Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly [Top Dawg Entertainment]

Anderson Paak – Malibu [ArtClub International]

The Exaltics – The Seventh Planet [Clone West Coast]

Liza Aikin

Tracks/EPs:

ROMMEK – Silverlock [47]

Somniac One – Infiltrator [Perc Trax]

Scalameriya – Hold W [Genesa]

Specific Object- Nightnoise (Introversion Remix) [Mitsubasa]

Endlec – Neuroncore [VOID+1]

Exium – Cronus [VOID+1]

Meshes – Outcast (Bloody Mary Remix) [Dame-Music]

Monolog – Descent Of Ares [I Shall Sing Until My Land is Free]

Duellist – Sexuality and Suffering [Kindcrime]

SLV – Origami [Soma Records]

Mehmet Aslan

Tracks/EPs:

Two Cold – Desert Leather [M.A.D]

Vicious Pink – Baby It’s Too Late [Minimal Wave]

El Deux – Gletscher (Mehmet Aslan Edit) [Strut Records]

Robson Jorge & Lincoln Olivetti – Suspira [Selva Discos]

DJ Oil – Addis [R&S Records]

islandman – Popsicle Obstacle [Music for Dreams]

Erkin Koray – Hayat Katari [Mega Müzik]

Jeff Mills – The Other Maria [Axis Records]

Jeku – Surreality [Craigie Knowes]

Nine Minutes to Cairo – Nine Minutes to Cairo [Sunny Crypt]

Alben/Compilations:

Ya Tosiba – ASAP inşallah [Huge Bass]

Nyofu Tyson – TURKISH DELITE TÜRK LOKUMU [Seismographic Records]

Les Abranis – Amazigh Freedom Rock 1973-1983 [Bongo Joe]

nea.cuajo

Tracks/EPs:

James K & hoodie – 065 (Scorpio) [AD 93]

Dj Fucci & CRRDR – Freseo [NAAFI]

Surusinghe – Bet [AD 93]

Duo Paradiso – BT (Do I Smell A Baseline) [SNC RECS]

Tomu DJ – Crazy Trip [No Bias]

Eartheater – Pure Smile Snake Venom [Chemical X]

OSSX – !!! [Self-released]

LSDXOXO – In Blood [F.A.G.]

MoMa Ready – Trust [HAUS of ALTR]

PETER SNIFFIN – BEL AIR [Self-released]

Tim Reaper

Tracks/EPs:

Sully – Eraser [Faces Of Bass]

J Majik – The Crow (Kid Lib Remix) [Infrared]

Dwarde – Get Away [Deep Jungle]

DJ Sofa – Transmission [Bukva Sound]

Coco Bryce – Welcome Back [Myor]

FFF – Punkrocker [Vibez 93]

Ricky Force – Brainwave [Pressin’ Hard]

Nebula – Exotic Mysteries [Scientific Wax Retro]

Model – Flight [8205]

Fracture – Selectors On Rotation [Astrophonica]

Alben/Compilations:

Double O – Firm Meditiation [Rupture]

Subjects – Evolution [Deep Jungle]

Coco Bryce – Phoenix [Myor]