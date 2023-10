objekt klein a: Veranstaltung zum Buch „Judenhass Underground”

Im Dresdner Club Objekt klein a findet am Donnerstag, den 19. Oktober, ein Vortrag zur Buchveröffentlichung Judenhass Underground statt. Dort steht der Antisemitismus, der zur Zeit in Subkulturen und alternativen Bewegungen aufflammt, im Fokus.

Die Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Kulturbüro Sachsen und dem objekt klein a stattfindet, beschäftigt sich allen voran mit dem Antisemitismus in der sich oft als progressiv und links verstehenden Musikszene und Clubkultur. Dass Judenhass auch in der elektronischen Musiklandschaft auftaucht, zeigt sich an Bewegungen wie DJs for Palestine, Berlin Nightlife Workers Against Apartheid und BDS, die unter anderem Boykottkampagnen gegen den jüdischen Staat verfolgen. Dabei stellt sich auch die Frage, wie mit rassistischen Stereotypen umzugehen ist und wie Jüd:innen sich in solchen Strukturen positionieren sollen.

Teil des Podiums: Nicholas Potter. (Foto: Presse)

Auf dem Podium sitzen Journalist Nicholas Potter und die Antisemitismusforscherinnen Annica Peter und Maria Kanitz. Potter und Peter sind beide am Buch Judenhass Underground beteiligt. Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen moderiert die Diskussion. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Auseinandersetzungen zur Gegenwart des Antisemitismus”, die von mehreren Dresdner Gruppen organisiert wird.

Vortrag: Judenhass Underground

19. Oktober

objekt klein a

Eintritt frei