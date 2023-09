Dimitri from Paris: Charts from the Past (August/September 1998)

Dimitri from Paris, bürgerlich Dimitris Yerasimos, wurde in London und nicht, wie man denken könnte, in Paris geboren. Als DJ und Produzent ist er bekannt für seine Disco- und Funk-Sets, Remixe von French-House-Hits wie „Music Sounds Better With You” oder Daft Punks „Get Lucky”. Yerasimos hat aber auch etliche Runway-Shows für große Modelabel wie Chanel, Jean-Paul Gaultier, Hermès, Yves Saint-Laurent und Karl Lagerfeld produziert. Aufsehenerregend war auch sein Auftritt in Hugh Hefners Playboy Mansion, der im Jahr 2000 sogar als Mix-CD erschien.

Der Grieche wuchs in Frankreich auf – daher stammt auch sein Künstlername – und begann sehr früh, zu Hause aufzulegen. 1986, als DJ bei Radio NRJ, war er der Erste überhaupt, der in Frankreich eine House-Sendung produzierte. Mit den „Glitterbox Edits” ist er 2019 wieder zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt und hat sich dem Remixen und Editieren von Disco-Klassikern verschrieben. Seine Charts, die er uns 1998 zugesendet hat, geben dabei einen guten Einblick in seinen musikalischen Kosmos.

„Jazz” von Double D & Steinski führt nicht nur musikalisch in die Diversität seiner Selektion ein, sondern setzt gleich auch mit den Vocals einen strengen Tonus an – hört selbst. „Time & Space” ist ein House Klassiker von François K und „London Town” sowie „Innerside” bringen ein wenig Funk ins Spiel. „Come Inside (The Loft)” ist eine wunderbare, zwölfminütige Nummer von Joe Claussell, in der man voll und ganz versinken kann. Gute Laune und Party-Stimmung kommen unweigerlich mit Yerasimos’ Remix von „Music Sounds Better With You” auf, ehe Atmosfear die Liste mit „Dancing In Outer Space” – wohlgemerkt im François-K.-Mix – krönt.