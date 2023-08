Die Groove DJ-Charts mit Blue Hour, Ewan McVicar, Kiimi, Manuel Fischer, Nocui und Salty DJ

Blue Hour

Blue Hour (Foto: Kane Holz)



Tracks/EPs:

Dahryl – Endorphin Stimulation [Eternal Damnation]

Casual Treatment – Imaging [Hayes]

Isaiah – Cirkle K [Self-released]

The Scan (aka Mathys Lenne) – Osaka [Blue Hour Music]

Tracing Xircles – First Contact (dBridge Remix) [Candy Mountain]

Kalher – 3 Questions [AKRONYM]

Ryan James Ford – Dress Parade – (PLUR Mix) [PLUR]

Phil Berg – Raid [SK_eleven]

Franz Jäger & Egotot – Spare Matrix [Room Trax]

The Advent – Don’t Do It (Piano Mix) [Paraíso]

Alben/Compilations:

Nthng – There Is A Place For Me [Self-released]

Alan Backdrop – Insane World [Self-released]

Alpha Tracks – Bandcamp Subscription [Self-released]

Ewan McVicar

Ewan McVicar (Foto: Agata Urbanska)

Tracks/EPs:

Roman Flügel – Garden Party EP [Running Back]

Trikk – Abstract Language [ManMakeMusic]

Passarani – Wonky Wonky Wonky [Numbers]

Donna Summer – I Feel Love (12” Version) [Mercury Records]

Denis Sulta – It’s Only Real (Numbers) [Dixon Avenue Basement Jams/Big Miz]

Big Miz – The Bomb [Virgin/EMI]

Chemical Brothers – We’ve Got To Try [Numbers]

DJ Deeon – The 604 [RCA Records]

J.M. Silk – I Can’t Turn Around (House Mix) [RCA]

Butch – Dope [Play It Say It]

Alben/Compilations:

2Pac – 2Pacalypse Now [Interscope Records]

Nas – Illmatic [Columbia Records]

The Game – The Documentary [Aftermath/G Unit/Interscope Records]

Kiimi

Kiimi (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Bicep – Darwin [Throne Of Blood]

Giulia Tess – 200417 [Scarlet Tiger]

Jasper Tygner – Deny It [LG105]

Tibasko – Icaro (ABSOLUTE. Neon Energy Remix) [Another Rhythm]

Dismantle – Ghost [Stations]

X CLUB. – Sensation [X CLUB.]

Goldie, Jamie Davidson, Subjective – Fathoms [Sony Music Entertainment / Three Six Zero Recordings]

Headie One & Skepta – Back to Basics (Floating Points Remix) [Relentless Records]

Cesco – Move Too Slow [Pineapple Records]

Mosca – Bax [Numbers]

Alben/Compilations:

Massive Attack – Mezzanine [Circa Records]

Disclosure – Settle [Island Records]

James Blake – Overgrown [Atlas / A&M / Polydor]

Manuel Fischer

Manuel Fischer (Foto: Ozelot)



Tracks/EPs:

K.O.P. 32 – Pluie Rouge EP [Mana Abundance]

Gesloten Cirkel – Didit (Turbo Mix) [Turbo Recordings]

Radiofear – Skyline EP [Ozelot Records]

Sarayu – Emotional Pads [More Rice + Walls And Pals]

Guillermo Lucena – Mi Corazon EP [Ozelot Records]

Luca Durán – Pa Bailar EP [TraTraTrax]

Eusebeia – Signs and Signals [Samurai Music]

LDS – fl+ [Blue Hour Music]

Bitstream – Incubator [Signal Rec]

Alben/Compilations:

Agonis – Neutropia [Amenthia Records]

oma totem – exercicis rítmics [Hivern Discs]

Ténèbre – Terraform [Yuku Music]

Nocui

Nocui (Foto: Presse)



Tracks/EPs:

Bärtaub – Marble [RS Records]

Sofia Kourtesis – Nicolas [Technicolour]

Hiro Kone – Feed My Ancestors [Dais Records]

Roman Flügel – Garden Party [Running Back Records]

OMNI – From The Bottom Of My Heart [Disco Socks] / [Terrestrial Funk Records]

Literon – Knob Exploitation [Clone Records]

Anunaku & DJ Plead – Wheele [AD 93]

Andy Ash – Burger [Delusions Of Grandeur Records]

Afriqua – Space Dookie [feat Big Pharma] [R&S Records]

Parbleu – Pour Cette Liberté [Periodica Records]

Alben/Compilations:

Parbleu – Elios [Periodica Records]

Djrum – Portrait With Firewood [R&S Records]

Joy O – Slipping [Toss Portal Records]

Salty DJ

Salty DJ (Foto: Presse)



Tracks/EPs:

Wilberforce – First Encounter [UTE]

LDS – Punk Coding [Monnom Black]

Alpha Tracks – Hyperreality [Blue Hour]

Lucky People Center – Sundance [Urban]

Ledu – Deep Technology [Hadshot Haheizar]

Ramin & Mehmet – Moon 44 [Logic Records]

Crazy Malamute – Lost Souls [Lunatec]

Icon – Desire [Eye Q Records]

Mick Aragon – Blue 808 [Zulu 030 Records]

Secret Cinema ‎– Timeless Altitude (Reckless Altitude Mix) [Music Man Records]

Alben/Compilations:

Indio – Indio [Transmat]

Peter Lazonby – Your Humble Servant [Brainiak Records]

Drexciya – Harnessed The Storm [Tresor]