Keep Yourself Festival: Verlosung zum zehnten Geburtstag

Das Keep Yourself feiert Zehnjähriges. Vom 4. bis 6. August verwandelt sich der Thüringer Wald beim Knüllfeld wieder zur Zauberstube und zum Spielplatz für Künstler:innen und Musiker:innen. Drei Tage lang werden auf dem Festival mit rund 1.500 Besucher:innen Techno, Natur und Kunst zelebriert.

Kunstvoll und detailverliebt ist das kleine Waldstück zwischen Jena und Fulda geschmückt. Inmitten der märchenhaften Kulisse spielt ein Line-up, das nicht unbedingt auf den großen Festivals dieser Welt vertreten ist, sich aber soundtechnisch nicht verstecken muss. Genau wie die Veranstalter:innen sind die DJs und Acts des Keep Yourself mit Herzblut bei der Sache.

Unter anderem gibt es melodischen Techno und Deep House von Schallfeld oder Guzy, schnellen Trance von Trancemaster Krause oder Dark Techno von Eva Sohler. Mit Serpentin ist außerdem eine Sängerin und Produzentin dabei, die tanzbare Indie-Elektronik liefert, die zum Mitsingen animiert.

Neben dem musikalischen Programm kann das Keep Yourself außerdem mit einem umfangreichen Programm aus Bastel-Workshops, Slacklining, Trommelkursen oder Feuershows überzeugen.

Lust bekommen? Wir verlosen 2×2 Festivaltickets für das Keep Yourself Festival 2023. Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bis zum 26. Juli eine Mail mit dem Betreff KeepYou23, eurem vollen Namen, dem vollen Namen sowie Mailadresse eurer Begleitung und den beiden Geburtsdaten an gewinnen@groove.de!

4. bis 6. August 2023

Tickets: Tagesticket 42€, Festivalticket 110€



Steinbach-Hallenberg

Knüllfeld