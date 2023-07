Die Groove DJ-Charts mit Discrete Circuit, DJ Pete, Jenny Cara, Tasha, Vixen und Zeynep

Discrete Circuit

Discrete Circuit (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Troy – Klockworks 36 [Klockworks]

Deniro – Pelé EP [Tape]

Mark Broom – Hardgroove 4 Life EP [Beardman]

Annē – Distill [Hardgroove]

Flug – Blurry Thoughts [Mindtrip]

P.E.A.R.L. – Cressida / Intended Disaster [Moral Standards]

Planetary Assault Systems – Devotion [PAS]

Tristan Arp x Kellen303 – entangled beings EP [Unknown – Untitled]

Tripeo – Race to The Bottom EP [Symbolism]

The Scan – Callgroove [Blue Hour Music]

Alben:

VA – AWAY 10 Years Compilation [AWAY Music]

Laurent Garnier – 33 Tours Et Puis S’en Vont [COD3 QR]

Overmono – Good Lies [XL Recordings]

DJ Pete

DJ Pete (Foto: Alexis Waltz)



Tracks/EPs:

Charlton – Calm Your Drift [TH ± Tar Hallow]

Surgeon – Leadership Contest [Tresor]

Millsart – The Wise One (Khufu Mix) [Axis]

Exium – Radiant Matter [Void+1]

Katatonic Silentio – To [Delsin]

Dimi Angélis – Biomodification [ANGLS]

Quartz – Play Mu Steez [System Music]

ASC – Substance [Over/Shadow]

Moin – Will I Have Enough Grapes [AD 93]

PTHGN – DGAF [Fides]

Alben:

Moin – Clocked Off

Eusebeia – X

Al Wootton – We Have Come to Banish The Dark

Jenny Cara

Jenny Cara (Foto: Laila Blessano)

Tracks/EPs:

Human Movement – Elevate [Of Leisure]

Anz – Clearly Rushing [Hessle Audio]

Tsepo vs. Ineffekt – Something Bubbly / There You Go [Intercept]

Known Artist – CLUBMIX004 [Club Mix Records Ltd.]

BASHKKA – Maktub [UMAY]

Sage Introspekt – Temptation EP [T4T LUV NRG]

Bored Lord – lots of edits [Bored Lord Edits]

Denham Audio ft. DJ Fuckoff – Deep Breath [HERAS]

GIDEÖN – Ritmo EP [Homo-Centric Records]

Anna Vs June – Ersi [Subject To Restrictions Discs]



Alben:

131bpm – Another World [Body Language Berlin]

Compilation – Synergy [Black Artist Database]

Samuel Savenberg – Unsung [Präsens Editionen]

Tasha

Tasha (Foto: Presse)



Tracks/EPs:

SP:MC – It’s Over Now [Declassified]

Funk Assault – Pre-Gig Selfie [Primal Instinct]

Head Front Panel – Loom [unterwegs]

Kenji Hina – Bring It Down [Molekül]

Hurdslenk – SUP [Hardgroove]

Quartz – Apparitions [System]

Denham Audio + DJ Fuckoff – Deep Breath (Instrumental) [HERAS]

Neil Landstrumm – Luv Ya [Swamp81]

Jossy Mitsu – World’s End [Astral Black]

Seigg – Late Night Calls [Influenced]

Alben:

Double O – Firm Meditation [Rupture]

Steffi – The Red Hunter [Candy Mountain]

VA – Synergy [Black Artist Database]

Vixen

Vixen (Foto: Presse)



Tracks/EPs:

The Chronics – Luz [RAW]

Peachlyfe – Hot Boi [Akronym]

ØTTA X RAËL – BABYCAKES [Self-released]

Baugruppe 90 – Gelee [Capacity]

Willem – TC 43 [Meganesia]

Usury – Charge [Selfness]

MZA – U Bet I Do [Extra Energy]

Xuri – Waratah [MITSU2000]

San Regret – You & I [Speedmaster Records]

Siu Mata & Amor Satyr – Jiggy Bow [WAJANG]

Zeynep

Zeynep (Foto: Sophie Klock)



Tracks/EPs:

Rigson – Princess Of Disks (Cosmic G’s Lovers In Trance Mix) [Ganzfeld]

Maara – Serving Cunt ft. My Hot Ex [Self-released]

IN2STELLAR – Baby Bump [Self-released]

Bliss Inc. – Higher, Vision [Magicwire]

Flower Storm– Sage’s Prophecy [Flower Storm]

Asphalt DJ & Gzardin – Sweaty Ride [Tofistock]

Andy Garvey – Murky Like Dunj [Pure Space]

Maruwa – Chronodrive [Radiant Records]

NIKS – Badness, Can’t Work [Black Artist Database]

MYKI – Vermountia [Kalahari Oyster Cult]

Alben:

FAFF – Camp Summer Hits [Planet Euphorique]

Mabel – Hybrid [Nehza Records]

Cristofeu & Von Riu – Von Cristeuf Vol. 1 [Discoteca]