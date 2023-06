Schall im Schilf 2023: Vorab-Mix von Sophie Pschorr

Das Schall im Schilf nähert sich mit großen Schritten. In München, am Garchinger See, steigt am 15. Juli eines der traditionell geschmackvollsten Festivals, das die bayerische Landeshauptstadt zu bieten hat. Mit dabei ist neben Headliner:innen wie Adiel, Carista oder Job Jobse auch die aufstrebende DJ Sophie Pschorr aus dem Public-Possession-Umfeld, die für uns einen Vorab-Mix aufgenommen hat, um aufs Schall im Schilf einzustimmen.

In etwa einer Stunde fädelt sie darin erst mal mittelgeschwindigen Techno mit dickbäuchigem Unterbau aneinander, bevor die Stimmung beschwingter wird und der Mix mit proggy House langsam, aber mit Nachdruck zur Peaktime überleitet. Optimales Warm-up!

Groove präsentiert: Schall im Schilf 2023

15. Juli 2023

Tickets: ab 49€



Informationen zur Barrierefreiheit:

– Das Veranstaltungsgelände ist barrierefrei gestaltet

– Personen mit Behinderung können ihre Begleitperson kostenlos mitnehmen



Schall im Schilf

Garchinger See

München