Die Groove DJ-Charts mit Barnt, DAMIE, Tigerbalm, Melania. und Danex Records

Barnt

Barnt (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Noch Da – B [Noch Da]

Barnt / Mayer – Duration [Kompakt Extra]

Hasan Poppu – Shojo No Yo Ni Flp (Hibotep Remix) [JUBG]

ItaloJohnson – 16A1 [ItaloJohnson]

Bella Boo – Looney [Studio Barnhus]

Matias Aguayo – El Camarón (Nick León 2023 Murky Mix) [Cómeme]

Doctor Jeep – Push The Body [TraTraTrax]

Ryan James Ford – Soft Boiled [Plur]

Tony Y Not – Your Exile In My Mind (Live At Robert Johnson) [Kompakt]

Friday Dunard – Aeternus [Magazine]

DAMIE

DAMIE (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Fabrizio Lapiana – O.B.E. I [Attic Music]

Juri Heidemann – Keron [Be As One]

Earwax – Perception Units [TH Tar Hallow]

Arthur Robert – Affluent [Planet X Recordings]

William Arist – Neo Groove I [Mind Medizin Records]

Setaoc Mass – Diversion [SK_eleven]

Lidvall – Running Man [Edit Select]

Planetary Assault Systems – RIP The Cut (Luke Slater Remix 2) [Mote-Evolver]

Chris Liebing – Sup [CLR]

Anetha, Mac Declos – Push Push [Mama Told Ya]

LPs:

Vril – Animist [Delsin]

Various Artists – Chondrite [Ameniia Records]

Tigerbalm

Claire’s Accessories (Foto: Presse)

EPs/Tracks :

Various Artists – Barefoot Beats 13 EP [Barefoot Beats]

Luisito Quintero, Louie Vega, Nina Rodriguez – Yemaya (Louie Vega’s DJ Tool) [LW Recordings]

Ben Gomori & G Markus – Stern Edits Vol 1 EP [Stern Edits]

Waffles – Waffles 003 [Waffles]

Various Artists – Disco Italia EP [Strut Records]

Elado – Elado Edits Vol. 2 EP (Razor-N-Tape)

Manu Dibango – Abele Dance [Celluloid]

Patrick Cowley – Get A Little [Megatone Records]

Red Axes – Trips #2: Vietnam [!K7]

Sócrates E As Garotas – Côco Do Macaco [La Matta Records]

LPs :

Nu Genea – Bar Mediterraneo [NG Records]

Voilaaa – On te l’avait dit [Favorite Recordings]

Melania.

Melania. (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

DJ Problems – Keep It Xot [MAGDALENA’S APATHY]

Roho – Elemental EP [Samurai Music]

Kashpitzki – I Demand [BE AS ONE]

HYAS – Elsewhere [99CTS RCRDS]

Nova Cheq – Vigilance [Self-released]

JakoJako – Mondschein [BPitch]

The Sixth Sense – Untitled 100 [Akhashic Records]

Brodinski, Safety Trance – Feeling the Void [Brodinski]

Black Crow – Dangerous Sector [Airsound Records]

Bas Mooy – Saatana [Pleistocene Future]

LPs:

Slikback – K E S S E K I [Self-released]

ABADIR – Mutate [SVBKVLT]

Danex Records

Danex Records (Foto: Facebook)

EPs/Tracks:

Gianni Oddi – Dreamin’ [FOUR FLIES]

Al Kent – Stranger Danger [G.A.M.M.]

Burial – Streetlands [Hyperdub]

Late Night Tuff Guy – Tuff Cut #12 [TUFF CUT]

Calm & Jimi Tenor – Big City Takes [Hell Yeah]

Bernardino Femminielli – O Signe des Temps [Before I Die]

Mukatsuku Presents Francis the Great – Look Up In The Sky [MUKATSUKU]

Moton Records Inc – Jkriv Edits [Moton]

Bosq & Kaleta – IPADE [Bacalao]

Bottin feat. Lucio Dalla – Lunedì Cinema [Archeo Recordings]

LP:

Yusuke Ogawa – Japanese Jazz Spectacle Volume 1 (Deep, Heavy & Beautiful Jazz From Japan 1968-1984) [180g]

John Beltran – Ten Days Of Blue (Live At Dekmantel) [All Good Music]

Dobao – Dobaismo [Lips & Rhythm]