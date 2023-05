Superbooth23: Gewinnt Tickets für die Musiktechnik-Messe

Über 250 Ausstellende aus über 35 Ländern präsentieren bei der Superbooth23 neue Produkte und Technologien, die den Charakter der Musikproduktion von morgen beeinflussen sollen.

An insgesamt drei Tagen bietet die Superbooth neben zahlreichen Neuvorstellungen, Präsentationen und Workshops auch ein fein kuratiertes Line-up. Bei insgesamt fünf Konzertbühnen entsteht so ein Event mit Festivalcharakter in Europas größtem gemeinnützigen Kinder-, Jugend- und Familienzentrum.

Ein Blick auf Instagram genügt, um zu sehen, wie technikbegeistert auch die musikalischen Acts der Superbooth23 sind. Mit dabei ist unter anderem die niederländische Künstlerin und Produzentin Nadia Struiwigh, die man etwa als Tresor-Resident kennt. Außerdem sind Maarten Vos und Jisoo Park, die klassische Instrumente mit Hilfe von modularen Synthesizern und anderen elektronischen Instrumenten in neuen Klangsphären verpacken. Mit The Green Man, der von Veröffentlichungen auf dem Kölner Drum’n’Bass-Label Basswerk bekannt ist, Blush Response, der mit einem ganzen Zimmer voller modularer Synthesizer Post-Industrial-Techno und IDM produziert, oder auch Kabuki – Klangkünstler und Beatmaster in einem – haben die Veranstalter:innen der Superbooth ein abwechslungsreiches und international besetztes Live-Programm auf die Beine gestellt.

Workshops und DIY-Spaces finden sowohl drinnen als auch draußen statt. Angebote gibt es unter anderem von Korg, LeafAudio, Bastl oder Befaco. Seit 2017 dabei und mittlerweile Tradition ist das Modular Synthesizer Ensemble von Gammon, das Schüler:innen die Möglichkeit gibt, eine Live-Performance zu erarbeiten und aufzuführen.

Spannend sowie lehrreich sind auch die Gesprächsrunden, beispielsweise mit Tristan Grace von Devon Analogue oder Nils Frahm, und die zahlreichen Vorführungen von Dreadbox, Udo Audio, Bitwig und vielen weiteren.

