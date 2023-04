Neopop: Diese Acts spielen bei Portugals beliebtesten Techno-Festival

Das Line-up des Neopop in Portugal steht! Von 10. bis 12. August 2023 spielen – keine Autostunde von Porto entfernt – Acts wie Charlotte de Witte, Honey Dijon oder Nina Kraviz. Außerdem sind neben Artbat, Ben Klock und Rødhåd zwei Dutzend weitere Acts aus Techno und House angekündigt. Dazu kommen 10.000 Besucher:innen, die das Hafenstädtchen an der Atlantikküste kapern. Warum es sich dabei um eine gute Gelegenheit handelt, die Sommerfrische im Takt der Trommel zu verbringen? Man erahnt es, wenn man sich den Festivalfilm vom letzten Jahr reinzieht! Alle anderen schnappen sich die schnelle Brille und springen in den nächsten Nachtzug zum Neopop Festival.

Line-up: Charlotte de Witte, Honey Dijon, Artbat, Ben Klock, Nina Kraviz, u.v.m.

Groove präsentiert: Neopop Festival

10. bis 12 August 2023

Tickets: Festivalpass: ab 105 Euro, Tagestickets: 50 Euro

Viana do Castelo

Portugal