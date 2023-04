Good2U: Gewinnt Tickets fürs neue Festival in Sachsen!

In jeder Saison schießen neue Festivals wie Pilze aus dem Boden, einen Ansatz wie das Good2U, das vom 18. bis 21. August stattfindet, verfolgt dabei aber kaum eines; kurz zu den harten Fakten: Ein ehemaliges DDR-Kühlhaus in einem sächsischen Wäldchen, 800 Raver:innen, drei Floors, zwei drinnen, einer draußen, und ein Line-up, das statt überteuerter Headliner lokale wie internationale Qualität hinter den Decks versammelt: Fadi Mohem & Victor, Italo Johnson, Ogazón, Reka Zalan und viele weitere spielen sich durch so ziemlich alle Genres kontemporärer Tanzmusik. Das volle Line-up, zusammengestellt vom Bookingteam aus dem Paloma- und Hard-Wax-Umfeld, findet ihr unten, weitere Namen stehen noch aus.

Dass auf einem guten Festival nicht nur die Musik, sondern auch der Rahmen stimmen muss, wurde ebenso bedacht: Laut den Organisator:innen warten ein ausgeklügeltes Lichtkonzept, liebevoll gestaltete Floors, eine routinierte Bar, ein Awarenessteam und – keine Selbstverständlichkeit – ordentliche Sanitäranlagen. Zur Ruhe legt man sich entweder auf dem Zeltplatz oder in Mehrbettzimmern auf dem Gelände.

Die Prämisse des Good2U ist klar: Intimität schlägt Größenwahn. Mit seiner geringen Kapazität, dem bewussten Verzicht auf Sponsoring und dem beschaulichen Setting wirkt es wie eine konsequente Rückbesinnung auf Graswurzel-Raves.

Groove präsentiert: Good2U

18. bis 21. August 2023



Tickets: ab 225€



Görlitz-Weinhübel

Sachsen