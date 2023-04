Die Groove DJ-Charts mit Argia, BLANKA, D. Dan, DJ Tool, Dream_E, und Fracture

Argia

Argia (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Lazarusman, Stimming – Your Eyes [Connaisseur Recordings]

Argia, Jepe – Salitre [Selador]

Róisín Murphy & DJ Koze – Can’t Replicate (12” Edit) [White Label]

M.A.P.E. – Creaking-Flora [Hoito]

Autocratico feat Riccardo Alescio – ANGÉ (Modular Project Remix) [Nothing Is Real]

Alison Goldfrapp & Paul Woolford – Fever (Radio Edit) [Skint]

Fred again.., Skrillex & Four Tet – Baby again.. (Original Mix) [Warner]

Mia Mendi – Superhero [New Tab Music]

Aldebaran – Inferno [TAU]

Mooglie, Agoria, Noemie – Spacer (Mooglie Four Twenty In The Closing Club Edit) [Sapiens]

LPs:

Weval – Remember [Ninja Tune]

Argia – Backgammon [Atomnation]

BLANKA

BLANKA (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Deniro – Vaquita [Token]

Arthur Robert – Frostbite [Planet X]

Ignez – Cure [Token]

Remember Me – Inox Traxx [Hardgroove]

Setaoc Mass – Diversion [SK_eleven]

Angioma – Neurosis [Room Trax]

Kameliia – Floating [Overbalance]

Efdemin – Solaris [Dial Records]

Hemka – Rutah [ANAOH]

Edificio – Developer (Truncate Remix) [Modularz]

LPs:

Talismann – Percursion Part 3 [Talismann]

DVS1 – Beta Sensory Motor Rhythm [Axis Records]

JASSS – A World Of Service [Ostgut Ton]

D. Dan

D. Dan (Foto: Presse)

EPs/Tracks :

Temudo – Moraliste [Blueprint]

Dustmite – Carver [Supervoid Records]

Undivulged – Esbjaerg [Undivulged]

Tommy Lewis & Dylan Fogarty – Playa [PHTM]

Ploy – Ninety One [Deaf Test]

Ben Reymann – Assorted Angles [The Purist]

Blasha & Allatt – 8AM in Salford [positivesource]

Sedvs – Call Of A Stranger [Bare Hands]

Quartz – One Ghetto [Rupture London]

Watermelon Man – I Care Because You Don’t [Kaptcha]

LPs :

Muslimgauze – Mullah Said [Staalplaat]

A4 – The Future Starts Now [Axis]

Talismann – Percussion 123 [Talismann]

DJ Tool

DJ Tool (Foto: Clara Tatjana)

EPs/Tracks:

Nite Fleit – Usual Suspects (D. Tiffany Remix) [Dance Trax]

LDS – fl+ [Blue Hour]

Maara – Highrollerz [Kalahari Oyster Cult]

Eat Static – Contact… (Eat Static Remix) [Planet Dog]

Yazzus – Perforated [Tresor]

Spray – Slipped [Kalahari Oyster Cult]

Bashkka – Aziza [UMAY]

Vel – You Taste Like Zaatar [Criminal Justice Act]

Kinki Roland – Mr Medium [Mythology]

Loopchasers – A World of Swirls (2019 Mix) [Terrafirm]

LPs:

Roza Terenzi & D. Tiffany – Edge Of Innocence [Delicate Records]

Source – Organized Noise [R&S]

Blue Planet Corporation – Blue Planet [Flying Rhino Records]

Dream_E

Dream_E (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Insync vs Mysteron – Untitled [10th Planet]

Affekt Unit – Discorgy EP [Philoxenia Records]

Entrapt – Life Inside The Music Box [Felt Sense Records]

Nuron / Fugue – Likemind 06 [Likemind]

Alfie – Plastic Entertainment [Outer Zone]

Priori – SCN EP [DustWORLD]

Emperor Sly – Synchro [Zip Dog Records]

2 AM/FM – Desolate Cities [M>O>S Recordings]

Reinartz – Sequences [INDEX:Records]

The Burrell Connection – Hyper / Orbit [Craigie Knowes]

LP:

Dream_E – Dreams On 22 [The Burrell Connection]

The Bug ft. Dis Fig – In Blue [Hyperdub]

Ten Years Lost – A Thousand Promo Shotz Could Never Compare! [Infinite Wisdom]

Fracture

Fracture (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Damian’s Ghost – Voices [Astrophonica]

Philip D Kick – Orbit [Astrophonica]

Sam Binga & Nikki Nair – Wall Panda [Pineapple]

LUZ1E – Escapism [Mechatronica]

Guido YZ – Jungalistical Space Funk [Racket Records]

SP:MC – Big Request [Declassified Records]

Hamdi – Skanka [Nikki Nair Remix] [Bassrush Records]

Papa Nugs – Another Brainstorm [Papa Nugs]

DJ Swisha – Freakbody [Self-released]

Nikki Nair – Donut Time [Astrophonica]

LP:

Om Unit – Acid Dub Studies [Self-released]

Commodo – Mysterious Trax [Mysterious Trax]

Fracture – 0860 [Astrophonica]