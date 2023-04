Die Groove DJ-Charts mit Sven Weisemann, Felix K, Madam X, Marcus L, Beatrice und DJ Godfather

Sven Weisemann

EPs/Tracks:

New Latin Age – Italian Voice [MBG International]

Calibre & DRS – Bad/Badder [Signature]

Luis – 057 (Schwyn) [AD93]

The Vision Reels – Eyes Open [Kizen]

Freund der Familie – Rising Sun Interpretations [FDF]

A.M.S & Dogworld! – Theory 001 [Club In Theory]

Omar-S – Desire 54321 [FXHE]

Jonny L – The Remixes 96-97 [XL Recordings]

Cloud City – T.H.C. [MML]

Youandewan – The Brane 001 [The Brane]

LPs:

Nuron/Fugue – DAT Tapes 1993-1994 [De:tuned]

Priori – Your Own Power [NAFF]

Another Channel – (dub) excursion (s) [Moonshine]

Felix K

EPs/Tracks:

Dom & Crystl – Zero Point [Over Shadow]

Artificial Red – Artistic [Time Is Now]

Upsammy – Being is a Stone [PAN]

Calibre – Cinamin [Mystic Arts]

Ossia – Drum Tangle (Raw Dub) [Ossia]

Moderat – Neon Rats (Sherelle’s Sleepless in Philadelphia Remix)

Mbuelo – Kalibre [Hakuna Kulala]

Duppy Gun Meets Feel Free Hifi – Out of Darkness [Digital Sting]

Tek 9 – Doughnuts & Ice Cream (Stretch & Enjoy Remix) [Metalheadz]

Pugilist – Micro Dose [Of Paradise]

LPs:

Creole and Chinafrica – Journey From Creation 1975-1985 [DKR]

Carrier – Lazy Mechanics [TTT]

Gav & Jord – Writings Ov Tomato [MAL]

Madam X

EPs/Tracks:

Piezo – JRj [Ansia]

Henry Buck – 0793 (Chloe Robinson & DJ ADHD Remix) [Heras]

Hypho – Hostile [Manuka]

Anunaku – Boreale [AD 93]

Joe Koshin – Rain [Hardline]

Doctor Jeep – Push The Body [TraTraTrax]

Porter Brook – Second Shift [Trule]

JSport – Guillotine Drum [Morph Tracks]

Strategy (prod. by Chimpo) – Freezin Cold [Crack Copies]

Krypsis & 9Trane – Hollow Point [Keysound]

LPs:

Chunky – Somebody’s Child [Eglo Records]

Kahn & Neek – Lupus et Ursus [Bandulu Records]

Elijah & Jammz – Make The Ting [Yellow Square]

Marcus L

EPs/Tracks:

Dog On Acid – FM Hell [Collective / Коллектив]

Stann Lumo – Bulb [Ameniia Records]

Lake Haze – Pure Movements [Lake Haze]

Concussion – Kein House [Self-released]

Emika – Breath Cuts (Norman Nodge Remix) [Emika]

Onleash & FAKETHIAS – Authorized Dealer [Massive Gain]

DJ Ali – Regeneration [Blue Hour Music]

West Code – Noctua [Self-released]

SVG – Valentina [VALOR]

Klint – Arsenic [Rekids]

LPs:

Desire Marea – On the Romance of Being [Mute Records]

Andrea – Due In Color [Ilian Tape]

Various – Global Amnesia 1.1 [Global Amnesia]

Beatrice

EPs/Tracks:

Planetary Assault Systems – Desert Races [Mote Evolver]

Biri – Clarity [Figure]

Kr!z – Atlantis (Oscar Mulero’s Deconstruction) [Token]

Jeff Rushin – Enigma [Mote Evolver]

Psyk – Stigma [Tresor]

A Thousand Details – Elementary Changes [Analog Solutions]

Jeroen Search – Transversal [Be As One Imprint]

Radial – Asiel [Mord]

Elias – Cristal [Analog Solutions]

Answer Code Request – Feel Rework [MDR]

LPs:

James Ruskin – Further Design [Blue Print]

Sterac – Scorp [Token]

Setaoc Mass – Second Chapter [SK_eleven]

DJ Godfather

EPs/Tracks:

DJ Godfather – Warehouse Musik [Databass]

DJ 3000 – Waiting in The Dark (AUX 88 Remix) [Motech]

Detroit’s Filthiest – Catch These Hands [MCEC]

K1 & Marty Bonds – Cosmic Flight [Puzzlebox Records]

DJ Godfather – They’ve Arrived [Databass]

Jessbeatz – Lightz [Electrostatic]

Alexander Robotnik – Canzone Triste [Hot Elephant Music]

Oliver Way – Look At Dave (Vril Remix) [EPM Music]

DJ Godfather – Sync Buttons (Featuring GoodMoney G100) [Databass]

Wavejumpers – The Sound [Underground Resistance]

LPs:

DJ Godfather – This Detroit Thing Of Ours [Databass]

Cyan85 – Lucid Intervals [Voitax]