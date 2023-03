Your Love: Nächste Ausgabe in der Panorama Bar mit François K

Am Freitag, den 24. März, kehrt Tama Sumos und Lakutis Partyreihe Your Love zurück in die Panorama Bar. Für die erste Ausgabe seit Oktober haben sich die beiden Verstärkung geholt: Die Wahlberlinerin Kathi Kniess alias E Molina ist eine äußerst vielseitige House-DJ aus New Orleans und Los Angeles, die das queere Party-Kollektiv Trax Only mitgründete.

Zu François K müssen nicht viele Worte verloren werden. Ein paar vielleicht trotzdem: Der Franzose prägte New York House von Beginn an mit, spielte im Studio 54 und der Paradise Garage und ist einer der wichtigsten Produzenten und Remixer in der Geschichte elektronischer Musik.

Die Devise der Your Love, ein eher Berlin-untypisches Line-up zu buchen, wurde damit einmal mehr umgesetzt. Alle Infos zur Party entnehmt ihr dem Flyer unten.