Sónar Lisboa: Line-up für die zweite Ausgabe steht

Ende März und Anfang April steigt mit der zweiten Ausgabe des Sónar Lisboa der Auftakt für den 30. Geburtstag des Mutterfestivals in Barcelona. Zu verstecken hat sich der in der portugiesischen Hauptstadt ansässige Kickoff aber keineswegs: Mit dabei sind die größten Namen der Szene wie Amelie Lens oder Anfisa Letyago. Auch die Indie-Disco muckt auf: Chet Faker, der seit 2020 nun doch wieder unter Pseudonym auftritt, legt auf, WhoMadeWho spielen live. Die regionale Szene repräsentiert beispielsweise die Band Sensible Soccers.

Das Festival steigt mit dem Parque Eduardo VII in einer der größten Grünanlagen Lissabons. Vier Bühnen, über 50 Konzerte und DJ-Sets, ziemlicher sicher strahlende Sonne, so die harten Fakten.

Groove präsentiert: Sónar Lisboa 2023

31. März bis 2. April



Tickets: Festivalpass 110€, Tagestickets variieren