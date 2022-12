Chloé

Chloé (Foto: Gaëtan Tracqui )

EPs/Tracks:

Red Axes feat. Cohen – Bump City (Smagghe & Cross Version) [NaNA Disc]

Nicol – Roulé Boulé (Cornelius Doctor Remix) [Lumière Noire]

Impérieux – Reze [Pampa Records]

Chloé Caillet feat. Mikhail Beltran – NYWTF [CircoLoco Records]

Extrawelt – Rover [Watergate Records]

Local Suicide & Lena Platonos – Eros Antidate [Iptamenos Discos]

Theus Mago & Curses – Dafne [Optimo Music]

Marcel Dettmann & Ryan Elliot – Water [Dekmantel]

Principles Of Geometry – First, I Heard Colors [Tigersushi]

Chloé & Vassilena Serafimova – Mare A Mare (Sequenza Version) (Irène Drésel Remix) [Lumière Noire Records]

LPs:

Georges Issakidis – Navigating the Kali Yuga Vol. 1 [Optimo Music]

Leftfield – This Is What We Do [Virgin]

Tim Paris – We Us [Ekler ’O’ Shock]

Christian Löffler

Christian Löffler (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Fejká – Pulsing [Ki Records]

Robag Wruhme – Fire [Kompakt]

Christian Löffler feat. Henry Green – New Fires [Ki Records]

Coiro – Oxeye [YION]

Janus Rasmussen – Slod [Ki Records]

Lake Turner & Gui Boratto – Repeater [LNOE]

Cristobal Tapia de Veer – Renaissance [Home Box Office]

Shallou – Falling Back [MYRNE]

Mogli – Mirror (Christian Löffler Remix) [Mogli]

Nosaj Thing feat. Julianna Barwick – Blue Hour [Luckyme]

LPs:

Fejká – Hiraeth [Ki Records]

Bonobo – Fragments [Ninja Tune]

Nosaj Thing – Continua [Luckyme]

Drvg Cvltvr

Drvg Cvltvr (Foto: Drvg Cvltvr)

EPs/Tracks:

I-F – The Fetish Death [Viewlexx]

Alden Tyrell – Microcomposer [Clone]

Lunetika – Split Second [Bunker]

Aroy Dee & Spaventi – Sorrow [Bordello A Parigi]

Acidic Male – Deceased In Rotterdam [AMR]

FOQL – Wehikuł [MAL]

Dylab – Work And Money [Mighty Force]

L/F/D/M – Acid Rat [Clan Destine]

Death Posture – Rule of Thirds [Industrial Possession]

Daniel Wang – DSDN EP [Paloma]

LPs:

Galaxian – We Are Power [Shipwrec]

Worm – Bluenothing [20buckspin]

V.A. – An Introduction to Doomcore [Doomcore Records]

Machìna

Machìna (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Burial, Four Tet, Thom York – Her Revolution / His Rope [XL Recordings]

Jon Hassell – Earthquake Island [Ndeya]

Brian Eno, Nicolas Jaar, Grizzy Bear – Brian Eno, Nicolas Jaar, Grizzy Bear [Warp Records]

Guy Warren, Red Saunders Orchestra – ODOODO Speaks America Answers [Brunswick]

F.S. Blumm, Nils Frahm – 2X1=4 [Leiter]

Aleksi Perälä – NLL561908692 [Clone Basement Series]

Nicola Cruz – Self Oscillation [Rhythm Section International]

Wata Igarashi & Voiski present WAV – 9719 EP [Delsin Records]

Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith – @0 EP1 [Ahead Of Our Time]

Aoki Takamasa – Monad IX [Stroboscopic Artefacts]

LPs:

Ella Fitzgerald – The Complete Ella In Berlin: Mack the Knife (Live) [UMG Recordings]

Rhythm & Sound – Rhythm & Sound [Basic Channel]

Ryuichi Sakamoto – async [Commmons]

Soul Clap

Soul Clap (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

The Greatest Pleasure – Sharing Ecstacy [The Greatest Pleasure]

FSQ – Pain & Beauty (Charlie Soul Clap Remix) [Soul Clap Records]

Piero Umiliani – Discomania (Jolly Mare Lifting) [Four Flies Records]

Morgan Geist – Duper / Twilight Express [Environ]

Soul Clap – Love Yourself (Todd Edwards Mix) [Fool’s Gold Records]

Soul Clap – Back 2 Love (Terry Hunter Remix) [Fool’s Gold Records]

Mano De Fuego – Descenso [Underground Resistance]

Charlie Soul Clap feat. Fuzzy Cufflinxx – Do I Stay [MFF]

Jacques Renault – Salsipuedos [Gator Boots]

Roy Davis Jr. – I Am [Friendsome Records]

LPs:

Nu Genea – Bar Mediterraneo [NG Records]

Ibibio Sound Machine – Electricity [Merge]

Louie Vega – Expansions In The NYC [Nervous Records]

Spencer Parker

Spencer Parker (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Paul Pills – If You See [Paul’s Beats & Jam]

Radio Slave – Don’t You Know [Rekids]

Four Tet – Unknown (Chris Woodward Remix) [Revanche Records]

The Captain Francisco – Shot In The Heart (Extended Mix)

Vincent Desmot – Did You See It

Paranoid London – Suck A Dick (Instrumental) [Paranoid London Recordings]

Regis – Beyond The Reach Of Time (Shed Remix) [ePM Music]

Spencer Parker – Girl, You Wouldn’t Believe What I Heard

Spencer Parker – Dream The Future (Amanda Mussi Remix) [Work Them Records]

Spencer Parker – ddbb (Ian Pooley Remix)

LPs:

Full EFX – Headrush [L.I.E.S]

Rihanna – Anti [Roc Nation]

Dolly Parton – Greatest Hits [RCA Records]