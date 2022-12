Elysion: Rave im Festsaal Kreuzberg, Ticketverlosung

- Advertisement -

Die Partyreihe Elysion kehrt ein weiteres Mal zurück in den Festsaal Kreuzberg. Am 3. Dezember könnt ihr mit einem hochkarätigen Line-up an Künstler:innen in ein festliches Adventswochenende starten.

Brulée, Lessss oder Jean Terechkova b2b Vizionn werden für den vertraut hämmernden Elysion-Sound im großen Festsaal sorgen. Außerdem tummeln sich Maltitz und Annie O hinter den Decks, die die drückenden Bässe ihrer DJ-Kolleg:innen mit mildem Disco-House anreichern. Außerdem darf man sich auf ein schwungvolles b2b-Set zwischen Kø:lab und Resident Nanno freuen.

Nicht nur das Line-up verspricht einen wuchtigen Abend, auch die 20.000-Watt-Anlage schiebt die Menge auf dem Dancefloor an.

Genug Gründe, um sich den 3. Dezember im Kalender zu markieren und an unserer Verlosung teilzunehmen. Bei uns habt ihr die Chance auf 2×2 Tickets. Schickt uns dafür bis zum 2. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff ELYSIONADVENT an gewinnen@groove.de und gebt euren vollständigen Namen sowie den eurer Begleitung an.

GROOVE präsentiert: Elysion

Tickets ab 15 Euro

Festsaal Kreuzberg Berlin