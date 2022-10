Charts From The Past: Torsten Fenslau (Oktober/November 1992)

Die Charts From The Past führen uns dieses Mal 20 Jahre zurück ins Jahr 1992. Die Groove, damals noch untertitelt als „Sound of Frankfurt-Magazin”, spendiert ihren DJ-Charts ganze 36 Beiträge auf sechs Seiten, darunter: der deutsche DJ und Producer Torsten Fenslau.

Neben seiner Aktivität als DJ – die Zuordnung der Groove-Ausgabe lautet: „DG-GROSSER CLUB” (gemeint ist das Dorian Gray) – war Fenslau einer der umtriebigsten Musikproduzenten der frühen deutschen Dance-Music-Szene.

Anders als es seine sehr klar auf frühen Neunziger-Houe ausgerichteten Charts erwarten ließen, landete Fenslau seinen größten kommerziellen Erfolg 1993 mit dem Eurodance-Projekt Culture Beats und dessen Hit „Mister Vain”.

Über diesen Erfolg hinaus sollte Fenslau allerdings als versteckter Kopf hinter diversen auch anspruchsvollen Projekten in Erinnerung bleiben. Mit Stücken wie „Alone (It’s Me)” oder „Der Komtur (H.D.U.I.D.E.-Mix)” hat Fenslau der elektronischen Tanzmusik eine unverwechselbare Signatur verliehen.

1993 verstirbt Torsten Fenslau in Darmstadt infolge eines Autounfalls. Wir erinnern an den deutschen Producer – mit seinen DJ-Charts aus dem Oktober 1992.