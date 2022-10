Rave Rebels: Belgiens größtes Indoor-Festival präsentiert Line-up

Auf dem Indoor-Festival Rave Rebels legen internationale Hochkaräter mit lokalen Techno-Größen auf. Am 8. Oktober öffnen die Tore des Palais 12 in Brüssel. Auf zwei verschiedenen Floors sollen mehr als 30.00 Besucher:innen zu Vierviertel-Kicks stampfen, so die Veranstalter:innen.

Unter dem Motto „Raving redefined, an ode to life” werden House- und Techno-Größen wie Solomun, Mall Grab, Paula Temple und Joris Voorn eine zwölfstündige Party feiern, die durch spektakuläre Visuals unterstützt wird. Zusätzlicher Support kommt von der B2B-Premiere der lokalen DJs Joyhauser und Push.

Alle weiteren Informationen und das komplette Line-up findet ihr hier.

Groove präsentiert: Rave Rebels

8. Oktober 2022, 16 Uhr

Tagestickets: ab 49,50€

Brüssel, Belgien